Nå vil «alle» låne dette gratis: – Helt sprengt

– Akkurat nå er det helt sprengt, sier Kristian Randen om kapasiteten på utstyrsbiblioteket Skattkammeret i Oslo.

Han er prosjektleder i utstyrsordningen, der man gratis kan låne fritidsutstyr som langrennsski, alpint og skøyter.

Før jul hadde de fulle lagre med langrenn- og slalåm-utstyr, mens det nå, innen neste leveranse, nesten er helt tomt.

– Noen dager har vi 60 kunder på to timer. Det har vært skikkelig trøkk! sier Randen, og understreker at smitteverntiltak blir overholdt.

HJELPER: Kristian Randen (til venstre) hjelper til med å ordne slalåmski til en kunde som skal ut på ski. Foto: Torstein Ihle/Skattkammeret

Dobling i antall utlån

Skattkammeret er en del av paraplyorganisasjonen BUA, som består av 148 ulike utstyrsbiblioteker landet over. Det er mulig å låne sports- og fritidsutstyr – som for eksempel langrennsski, alpint og skøyter.

Siden januar i fjor har antall utlån doblet seg.

– Korona er nok en stor forklaring på at så mange nå vil låne. Men samtidig er det også blitt veldig i vinden å tenke på miljøet, sier Monica Vogt, som er daglig leder i BUA.

Flere ganger har fritidsaktiviteter og treninger for barn og unge blitt avlyst på grunn av restriksjoner og smittevern.

Derfor har folk fått øynene opp for å låne utstyr, så de selv kan gjennomføre aktiviteter med barna.

SJEKKER STØRRELSEN: En av de frivillige som jobber på Skattkammeret hjelper en kunde med å finne den riktige størrelsen til slalåmskoen. Foto: Torstein Ihle/Skattkammeret (bildet er tatt ved en tidligere anledning)

– Det er mange som nå, etter en lang tid med korona, virkelig vil komme seg ut på tur. Det har vært en ekstra stor interesse for å komme seg ut, sier Kristian Randen i Skattkammeret.

Han fortsetter:

– Mange vil ikke bruke masse penger på å komme seg ut, og andre har ikke så god råd.

Ikke lenger et stigma

I tillegg til at mange er opptatt av å spare penger, er det også noe annet folk er opptatt av om dagen, ifølge daglig leder i BUA:

– Gjenbruk var mye mer stigmatisert tidligere. Nå er det derimot større fokus på miljø - og spesielt blant ungdom. Så det stigmaet er fullstendig borte, mener Monica Vogt.

– Det gir også flere muligheten til å teste ting før man kjøper det. Det er med på utjevne sosiale forskjeller, samtidig som at det er en tjeneste absolutt alle kan benytte seg av, sier hun.

– Begrenset med utstyr

Nå er hun bekymret for at det ikke er nok utstyr rundt omkring slik at alle som vil kan låne. Hun oppfordrer derfor folk til å gi bort utstyr, dersom de har noe som ikke blir brukt.

– Så stor etterspørsel så tidlig på vinteren har vi ikke opplevd før, sier Vogt.

Kristian Randen ved Skattkammeret i Oslo forsikrer imidlertid om at det skal være nok utstyr der.

– Vi fyller på med nytt utstyr hele tiden. Mye av det kjøper vi, så vi er sikker på at kvaliteten er bra. Men vi får også fra publikum og gjenbruksstasjoner, noe vi setter stor pris på.