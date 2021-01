Her skal han sette opp Farmen-hytta

GOD KVELD NORGE (TV 2): Farmen-vinner Per Gunvald Haugen har kjøpt tomt til Farmen-hytta si, snart ønsker han å invitere de andre deltakerne dit.

Per Gunvald Haugen (46) ble historisk da han vant Farmen 2020 som utfordrer. Nå har han kjøpt tomt til Farmen-hytta han vant.

– Jeg skrev under på tirsdag. Det blir veldig bra, sier en fornøyd Haugen til God kveld Norge.

Funkishytte med Farmen-preg

Han forteller at han har kjøpt hyttetomt på Felehovet Nord som ligger cirka 50 minutter med bil fra der han bor på Gjerstad i Agder.

– Jeg har fått en kjempefin tomt i et koselig hyttefelt. Jeg ville ha litt plass rundt hytta.

Felehovet ligger på Gautefallheia i Telemark, et stort fjell- og heiområde som ligger på grensen mellom Nissedal og Drangedal kommune.

Haugen forteller at det ikke er alle Farmen-vinnerne som faktisk setter opp hytta. Det ville han gjøre noe med.

– Faderulla, når du vinner Farmen-hytta så må den opp! Det kommer til å skje en del fremover nå, sier han.

46-åringen forteller at funkishytta skal få et Farmen-preg over seg og blir en helårshytte. Hytta ligger sentral og har både fiskevann og skiløyper i nærheten.

– Det går skiløyper gjennom hele hyttefeltet der den skal settes opp, sier en spent Haugen.

Vil leie ut

Planen er å støpe i mai, og dersom alt går etter planen skal hytta stå klart sent på høsten.

– Målet er å feire nyttårsaften på hytta sammen med barna, og det tror jeg skal gå, sier Farmen-vinneren.

FAMILIE: Målet til Per Gunvald er å kunne feire nyttår med tvillingene på hytta i 2021. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Han har brukt mye tid i jula for å se på ulike steder som kunne være aktuelle for Farmen-hytta, men han likte ekstra godt Felehovet Nord.

– Jeg valgte dette stedet på grunn av tomta, de hyggelige folka der og at han har muligheten til å bruke hytta hele året.

Planen er også å å leie ut Farmen-hytta litt innimellom ettersom han kjøpte en hytte rett før han dro inn på Farmen.

FARMENHYTTA: Slik ser hytta til Per Gunvald ut. Foto: norgeshus.no

Planlegger Farmen-fest

Han har også planer om å gjøre noe få endringer på hytta der han skal lage et soverom til og bygge boden om til et større anneks.

Så snart koronapandemien tillater det så ønsker han å invitere de andre deltakerne til Farmen-hytta si.

– Ja, det har jeg sagt! Vi skal samle hele gjengen, og jeg håper jeg rekker det i høst. Da blir det skikkelig Farmen-fest!

Spesielt én av deltakerne skal få nyte hytta litt ekstra.

– Den gode presten Thor (Haavik) har fri bruk av hytta så mye han vil, forteller Haugen.