Dopinglegen fra Seefeld-VM dømt til nesten 5 års fengsel

Den tyske legen Mark Schmidt er dømt til fengsel i 4 år og 10 måneder for dopingskandalen i ski-VM i 2019.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om fem og et halvt års fengsel. Idrettslegen var anklaget for å ha vært sentral i et internasjonalt bloddopingnettverk siden 2012.

Schmidt ble også fratatt retten til å drive legepraksis i tre år.

Pågripelsen av Schmidt skjedde etter at «Operasjon Aderlass» (Operasjon Årelating) ble iverksatt. Da var det en politirazzia to timer før start på mennenes 15 kilometer klassisk i Seefeld.

Østerriksk politi pågrep i alt ni personer, inkludert fem aktive skiløpere mistenkt for bloddoping. Tre av løperne ble satt fri etter at de erkjente doping. Østerrikeren Max Hauke var én av dem.

Han ble tatt på fersken mens han injiserte blodet i egen kropp med en sprøyte. Det ble det til og med filmet, og filmen gikk viralt i timene etter pågripelsen.

Flere syklister har også vært innblandet i Aderlass-skandalen, blant andre Stefan Denifl, Georg Preidler, Kristijan Durasek og Alessandro Petacchi.

Tidligere denne uken ble Denifl dømt til to års fengsel. Ikke på grunn av selve bloddopingen, men på grunn av pengene han svindlet til seg gjennom doping-prestasjonene.

Fakta om dopingsaken i Seefeld Dette er hovedpunktene i dopingsaken rundt den tyske legen Mark Schmidt som blant annet sto bak dopingen under ski-VM i Seefeld i 2019. * 26/2 2019: Dopingbomben smeller under ski-VM i Seefeld. Det østerrikske politiet setter i gang «operasjon Aderlass» og gjør razzia mot løperhotellet til det østerrikske laget. Det ble også gjort razziaer flere andre steder i Østerrike og Tyskland. * 26/2 2019: Videoen med den østerrikske langrennsløperen Max Hauke som får blodoverføring, går viralt i sosiale medier. * 28/2 2019: Hauke og Dominik Baldauf og den kasakhstanske løperen Alekséj Poltoranin innrømmer bloddoping under avhør av østerrikske politi. Også esterne Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu blir anholdt. * 1/3 2019: Den tyske legen Mark Schmidt blir pågrepet av tysk politi. Han innrømmer forholdet og samarbeider med politiet med å etterforske saken. * 2/3 2019: Det kommer fram at Schmidt har tjent 48.000 kroner per utøver og har tjent over 3 millioner kroner på ulovlighetene. * 20/3 2019: Den tyske statsadvokaten Kai Gräber opplyser at bloddopingsaken omfatter i alt 21 utøverne fra åtte nasjoner: Tyskland, Østerrike, Italia, Sverige, Finland, Estland, Kroatia, Slovenia, Sør-Korea og USA (Hawaii). Det er utøvere fra flere andre idretter enn langrenn. * 23/7 2019: Baldauf og Hauke blir utestengt i fire år av det østerrikske antidopingbyrået. * 31/10 2019: Hauke blir dømt til fem måneders betinget fengsel for idrettslig bedrageri i forbindelse med dopingsaken. *14/11 2019: Det kommer fram at den østerrikske langrennsløperen Johannes Dürr som ble utestengt i fire år under OL i Sotsji, var sentral i opprullingen av dopingskandalen med sine innrømmelser. * 23/11 2019: Under verdenscupen i Ruka blir det kjent at FIS også har utestengt Veerpalu, Tammjärv og Poltoranin i fire år. * 17/9 2020: Rettssaken mot Schmidt åpner i München. Han står tiltalt sammen med fire medtiltalte. * 22/9 2020: Faren til Schmidt og en medhjelper erkjenner doping under rettssaken. * 29/9 2020: Schmidt innrømmer under rettssaken å ha drevet med dopingpraksis siden 2012. * 30/9 2020: Påtalemyndigheten legger ned påstand om fem og et halvt år fengsel for dopinglegen. * 15/1 2021: Mark Schmidt blir dømt til fire år og ti måneder i fengsel. Og fratatt legepraksisen i tre år.



