Graham Hansen forlenget kontrakten med Barcelona

Den katalanske storklubben bekrefter at Caroline Graham Hansen (25) har forlenget kontrakten med klubben frem til 30. juni 2023.

Hun kom til Barcelona i 2019 og signerte da en toårskontrakt.

Graham Hansen har 16 mål på 39 kamper for Barcelona, som ble utropt til seriemester forrige sesong etter at koronaviruset satte en stopper for videre spill. Hun har i tillegg vunnet en cuptittel og den spanske supercupen.