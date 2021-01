Sterkt farvel med Alma, Isak, Charlot og Bjørn-Ivar: – Hva gjør vi nå da?

GJERDRUM (TV 2): Familie og venner tok fredag et gripende farvel med familien Grymyr Jansen som brått ble revet bort under jordskredet i Gjerdrum.

Fredag ble den lille familien Grymyr Jansen gravlagt fra Gjerdrum kirke.

40 år gamle Bjørn Ivar, hans 31 år gamle høygravide kone Charlot, deres to år gamle datter Alma og deres ufødte sønn Isak mistet alle livet da det voldsomme kvikkleireskredet rammet Gjerdrum på lille nyttårsaften.

– Dypt savnet

På grunn av koronarestriksjoner ble begravelsen sendt direkte på Youtube fra klokken 13.00.

TV 2 har fått tillatelse til å gjengi innholdet fra begravelsen.

Fremst i kirken sto det to kister. Kistene var dekt i blomster, det samme var store deler av området rundt. De to barna ble begravet sammen med hver sin forelder.

– Det kjennes vondt, sårt og urettferdig å stå her i dag og ta farvel med en hel familie. Tomrommet de etterlater seg er stort. Bjørn-Ivar og Charlot hadde en viktig plass i familien, og de betydde noe viktig for gamle og nye venner. Alma var viktig for familien, og hadde rukket å knytte nære kontakter til andre barn og voksne i Gjerdrum barnehage. Isak var en som alle gledet seg til å bli kjent med, sa sogneprest Jakob Furuseth i sin minnetale.

BEGRAVES: Begravelsen foregår i Gjerdrum kirke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hva gjør vi nå?

Broren Hans Jørgen Jansen holdt også et gripende minneord for sin avdøde bror.

– Hva gjør vi nå da? Det var du som alltid var der. Du så muligheter der vi ikke så løsning. Du tok oppgaven som storebror som ingen andre kan. Du passet på oss, tidvis under oppveksten var det irriterende, nå skulle vi ønske at det kunne vart litt til. Om så bare én dag ekstra, sa broren Hans Jørgen Jansen i sitt minneord.

Broren sa videre at verden nå blir et fattigere sted.

– «Til døden skiller oss ad», var ikke godt nok for dere. Nå er dere sammen for alltid. Dere fire. Perfekte familie. Vi vil aldri glemme, så på gjensyn. Vi sees igjen.

SAMLET: Flere titalls personer hadde samlet seg utenfor kirken for å ta farvel med familien. Foto: Rune Blekken / TV 2

Utenfor kirken hadde flere titalls personer samlet seg. Der sto folk på rekke og rad med lystente fakler.

– Brått revet bort

Etter flere gripende minneord sang en kvinnelig solist den norske versjonen av «Let it go» fra Disney-filmen Frost. Sangen ble spesielt valgt fordi både Charlot og lille Alma hadde en forkjærlighet for Disney-prinsesser.

I stedet for blomster, har familien bedt om bidrag til Nannestad og Gjerdrum Røde Kors. De var en stor bidragsyter under den svært krevende redningsaksjonen i dagene etter skredet.

– Urettferdig

Ordfører Anders Østensen var også til stede.

– Dette er veldig tungt for oss alle, men vi skal vise at vi er til stede. Jeg er glad for å ha fått plass i kirken, for å vise støtte på vegne av hele lokalbefolkningen, sa ordføreren til TV 2 på vei inn i kirken.

Torsdag ble den første av de som mistet livet i skredkatastrofen i Gjerdrum, gravlagt.

Da tok familie og venner farvel med den 31 år gamle IT-gründeren Eirik Grønolen.

Syv personer er så langt funnet omkommet. Tre personer er fortsatt savnet. Det planlegges nye søk etter disse i neste uke.

Saken oppdateres.