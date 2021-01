Luftig og smakfull ostesufflé

En ostesufflé skal være luftig, fast og fin. En gyllen regel er at gjestene må vente på sufflén og ikke omvendt.

Ostesufflé er smakfull retromat. Ferskt brød og en enkel, grønn salat er alt du trenger ved siden av. Oppskriften er til 4 personer.

Les gjennom hele oppskriften før du begynner.

Dette trenger du:

100 g smør

75 g hvetemel

4 ½ dl helmelk

½-¾ ts revet muskatnøtt

1 ts salt

500 g revet hvit vellagret ost

7 egg, plommer og hviter hver for seg

Slik gjør du:

Smør en ildfast suffléform på ca. 2 ½ liter med høye kanter, eller fordel i porsjonsformer, slik jeg har gjort. Varm stekeovnen til 180 grader.

Smelt smøret i en kasserolle, rør inn hvetemelet til en glatt jevning. Spe med melken litt etter litt mens du visper godt til en glatt saus. Tilsett salt og revet muskat. Trekk kasserollen vekk fra platen. Tilsett revet ost i den hvite sausen og rør slik at det ikke legger seg ved i bunnen på kasserollen. Trekk kasserollen vekk fra platen. Rør eggeplommene inn i ostesausen.

Stivpisk eggehvitene til lyst hvitt fast «skum» og vend lett inn i osteblandingen, bruk en slikkepott. For å få den rette luftige konsistensen er det viktig at det ikke røres for mye. Hell massen i den smurte porsjonsformer eller en stor form.

Stek ostesuffléen på nederste i varm stekeovn ved 180 grader i ca. 50 minutter for stor form, 25-30 minutter for mindre former. Serveres varm og rett fra ovnen.

Tilbehør kan være ferskt brød, type landbrød/focaccia eller hvitløksbrød og eventuelt hvitløksmør. Tilbehør kan også være spekemat eller fersk kokt skinke.