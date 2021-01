Maria Menas ord fikk alle Hver gang vi møtes-artistene til å gråte

Lørdag kveld er det premiere på den ellevte sesongen av Hver gang vi møtes. Sju artister skal atter samles på Vestre Kjærnes gård for å dele opp- og nedturer fra sine karrierer, tolke hverandres sanger og bidra til stemningsfulle lørdager fremover.

I årets sesong møter vi Maria Mena (34), Trygve Skaug (35), Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38), Abdulhakim «Hkeem» Hassane (23), Arne Hurlen (50), Hanne Krogh (64) og Agnete Saba (26).

Var ikke forberedt

Førstnevnte åpner ballet, og fredag gjestet hun og kameraten Skaug God morgen Norge for å fortelle litt om hva TV-seerne har i vente. Mena innrømmer at hun først ble litt forferdet over at det var hun som var første artist ut.

– Jeg var så innmari lite forberedt på min dag. Jeg hadde preppet studio og var klar for å gjøre alle andres låter, så jeg fikk en liten nedtur av at det var min tur først. Jeg hadde gledet meg til å komme inn i det og bli litt varm, men nå er jeg glad for at de tok meg først, for jeg er veldig OK med å dele, forklarer hun.

Og hun har stor tro på at årets sesong vil falle i smak hos seerne.

– Ved siden av å ha noen av de bedre versjonene noensinne av låtene, så opplever jeg at historiefortellingen og det å bli kjent med artistene er på et helt nytt nivå denne sesongen her, sier hun.

– Satte standarden

Skaug tror det at Menas var først ut hadde mye å si for hvordan stemningen i gruppa utartet seg.

– Det begynte jo med at alle var litt nervøse og flere tenkte kanskje at de ikke ville klare å gråte på TV. Så setter vi oss ned, og Maria sier: «Velkommen til dagen min», også sier hun én setning til før alle begynner å grine, sier Skaug.

Mena fikk spørsmål om hvorfor hun er blitt typen til å alltid passe på andre, og svaret på det spørsmålet fikk kollegenes tårer til å trille.

– Jeg visste ikke om kameraene var på engang, også sa jeg bare at: «Jeg klarte ikke å redde mamma, så da prøver jeg å redde alle andre». Og det ble for mye for de fleste, sier Mena.

– Det stakk hull på noe. Alle ble blanke i øynene. Det satte en standard for hvor mye man kunne dele rundt et trygt bord, egentlig, legger Skaug til.

Etterlengtet klapp på skulderen

Begge er ærlige på at det ble mye følelser i løpet av oppholdet, men Mena understreker at tårene i lørdagens program ikke skyldes at det er vanskelig å være åpen om de tingene hun forteller.

– Hvis folk lurer på hvorfor det er så mye grining på Hver gang vi møtes, så er det fordi jeg aldri i mitt liv har stoppet opp og klappet med selv på skulderen før nå, sier hun.

Nesten 20 år som artist i medienes søkelys har ikke bare vært en dans på roser. I fjor utga Mena sin første single på fem år, etter det hun kaller «en bevisst og ubevisst pause» for å finne tilbake til seg selv.

– Med sosiale medier og etter hvert som salget av fysiske aviser har gått ned, så har artister og andre kjente mennesker fått lov til å ta tilbake stemmen sin. Før har man vært veldig avhengig av journalister for å få sagt det man ønsker, begynner Mena.

– Til tider har det vært journalister der ute som har villet ta deg, og da sitter du igjen og er redd for at hele verden skal se en versjon av deg som du ikke kan stå for selv, forklarer hun.

Sterkere enn noensinne

Når hun nå stiller i Hver gang vi møtes, er hun helt komfortabel med å fortelle sin historie.

– Det er ingenting jeg snakker om som jeg ikke har prosessert, eller som jeg ikke har fordøyd selv. Her er det et menneske som er sterkere enn noensinne. Jeg er endelig klar for å fortelle historien min, fordi den hemmer meg ikke lenger, sier hun.

Til tross for at hun har fått tilbudet, har ikke Mena sett episoden selv.

– Jeg har snakket med mennesker jeg stoler på, og som har sett episoden min. Jeg har valgt å ikke se den. Jeg har fått beskjed om at jeg er meg selv, og da kan man ikke gjøre noe mer da, sier hun.

