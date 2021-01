Planlegger for 5000 tilskuere til seriestarten og fulle tribuner i løpet av 2021-sesongen

Klubber som Viking, Brann, Vålerenga og Rosenborg er alle godt i gang med sine sesongkortsalg-kampanjer for sesongen 2021.

Eliteserie-klubbene selger imidlertid sesongkortene sine med et visst forbehold, ettersom det foreløpig er usikkert hvor mange tilskuere som får se fotball på stadion gjennom sesongen på grunn av den vedvarende pandemien.

De gjeldende reglene fra myndighetene sier at klubbene per dags dato får slippe inn maksimalt 600 tilskuere, eller 200 tilskuere avhengig av regionale bestemmelser.

NESTEN UVANT: Slik så det ut på Brann Stadion i 2018. Kommende sesong kan det igjen se slik ut. Foto: Marit Hommedal

Det kan komme til å endre seg i løpet av kommende sesong på grunn av koronavaksinen som har ankommet.

Brann planlegger for 5000 tilskuere til seriestarten

Therese Andvik Rygg, leder for marked, kommunikasjon og samfunnsansvar i Brann, opplyser at klubben planlegger for å slippe inn 5000 tilskuere til seriestarten i april.

– Å spå inn i fremtiden er ikke alltid det lureste, men vi håper på å slippe inn 5000 tilskuere til seriestarten i april. Vi selger nå partoutkort med en begrensning på 5000 tilskuere. Men om kjøperne ikke får mulighetene til å komme på grunn covid-19-bestemmelsene, så får de pengene tilbake, forteller Andvik Rygg til TV 2.

Hun opplyser at partoutkort-salget har gått veldig bra så langt.

– Vi hadde solgt rundt 3000 til nyttår for 2021-sesongen, og selv om bedriftskortene er ikke lagt inn ennå, nærmer vi oss 4000 totalt og er på vei til 5000. Det er vi veldig fornøyd med siden vi tross alt står midt i en pandemi, konstaterer Brann-lederen.

Andvik Rygg tror det i løpet av sesongen kan bli stappfulle hus og 17000 tilskuere på Brann Stadion. Hun kan imidlertid ikke garantere at 5000 slippes inn gjennom portene ved sesongstarten.

– Det er heldigvis en stund til april, og vi tror at 5000 kan være mulig å få til med et godt smittevernreglement. Men med dagens smittesituasjon er det naturligvis ikke mulig, poengterer hun, før hun legger til:

– Brann Stadion har en stor kapasitet, og mye større enn andre stadioner. 5000 tilskuere er 30 prosent av vår totale kapasitet. Mindre klubber har ikke den muligheten, siden de har mindre stadioner og færre innganger.

Tror på fulle tribuner i 2021-sesongen

Hos Branns vestlands-rival Viking planlegges det også for at det kan komme tusenvis av ivrige fotballfans på stadion den kommende sesongen.

– Vi gjør jo som alle andre klubber, og sitter her og venter på at grinden til stadion åpnes igjen. Vi planlegger sesongen med at det vil bli flere folk på tribunen. Og vi tror jo at fotballfansen i løpet av 2021-sesongen får oppleve fulle tribuner igjen, sier markedssjef i Viking, Kjartan Salvesen, til TV 2.

HÅPER PÅ FULLE HUS: Kjartan Salvesen i Viking håper på fulle hus i løpet av 2021-sesongen. Foto: Viking-fk.no

– Spørsmålet er jo hvor tidlig det skjer. Kanskje det skjer til sommeren eller til høsten. Som alle andre i samfunnet er vi jo ekstremt ydmyke i forhold til situasjonen som er nå, men vi sitter tålmodige og venter og håper vaksinen fungerer som bare det. 2. påskedag starter serien, og forhåpentligvis det nye livet igjen. Jeg tror interessen vil ta helt av når det åpnes for flere folk på kampene igjen, fortsetter han.

Flere Viking-supportere har allerede sikret seg sesongkort for kommende sesong.

– Vi selger sesongkort med en garanti som sier at de får tilbakebetalt pengene for de kampene de ikke får oppleve på grunn av covid-19-pandemien. Vi er godt fornøyd med salget så langt, og tror det har med måten vi har kommunisert ut kampanjen på. Du skal ikke betale for noe du ikke får, sier Kjartan Salvesen.

– En fantastisk opptur for spillerne og fansen

Både Viking og Brann ser nå lyset i enden av den mørke publikumstunnelen.

– Vi merker jo at folk har lyst til å samles sammen med venner og kjente og kjenne på stemningen og engasjementet som skapes på stadion igjen, sier Therese Andvik Rygg.

Hun tror nesten det vil bli en anelse uvant for enkelte spillere å spille foran publikum igjen etter halvannet år med tomme tribuner.

GODE NYHETER: Nils Fisketjønn i NFF håper publikum får komme tilbake på stadion i 2021-sesongen. Foto: Lise Åserud

– Spesielt for de unge spillerne som ikke har for vane å spille foran tusenvis av tilskuere blir det en fantastisk opptur. Det blir noe å glede seg til både for spillerne og fansen igjen, å kjenne på det trøkket som er på Brann Stadion, sier Andvik Rygg.

Optimisme hos NFF

TV 2 har sjekket med de øvrige klubbene i Eliteserien, som håper alle på å se utsolgte stadion i løpet av den kommende sesongen. NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn deler optimismen til klubbene.

– Ja, vi håper at vi gradvis kan slippe tilskuere inn på kampene igjen, forhåpentligvis vil vaksinen som er kommet også hjelpe her. Vårt mål er å få det til så fort som mulig i tråd med de bestemmelsene som blir vedtatt, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til TV 2.

– Håpet er at vi i løpet av sesongen får slippe flere tilskuerne inn, fotballen er jo til for publikum. Men med tanke på det smittetrøkket som er i Norge for øyeblikket er ikke det vårt fokus nå, poengterer han, og understreker at NFF er i fortløpende dialog med myndighetene om de gjeldende protokoller, deriblant publikumsbiten.

Eliteserien og OBOS-ligaen har oppstart 2. påskedag med avslutning siste helgen i november. Den første Eliteserie-runden i 2021 sparkes i gang 5. april.

Cupfinalene skal spilles i oktober, men i ulike helger. Herrene skal etter planen spille NM-finalen 17. oktober, mens kvinnene skal i aksjon 31. oktober. Finalene skal spilles på Ullevaal Stadion – forhåpentligvis foran stappfulle tribuner.