Norge sitter stille i båten etter flengende VM-kritikk

Den den økende koronasmitten i håndball-VM i Egypt gir grunn til stor bekymring, og TV3s håndballekspert Ole Erevik var klar i talen da han torsdag uttalte at VM bør stoppes.

– Gjør ikke noe

I Norges håndballforbund kommer man ikke til å presse på for at nettopp det skal skje.

– Vi gjør ikke noe opp mot det internasjonale håndballforbundet før forholdene forandrer seg vesentlig, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til TV 2.

Han peker tilbake på EM for kvinner i Danmark for bare én måned siden. Deler av mesterskapet skulle etter planen blitt spilt i Norge, men det gikk ikke som følger av myndighetens restriksjoner. EM ble likevel gjennomført uten store koronavansker.

– Vi fikk kjeft da også, men det som skjedde i Danmark er ganske likt det som skjer her nå, sier Lio.

Fredag opplyser IHF i en pressemelding at de fra og med lørdag kommer til å teste alle lagene, dommere og alle som er knyttet til arrangementet for koronaviruset hver eneste dag.

Vil ha VM stoppet

TV 2s håndballekspert Bent Svele er enig med tidligere landslagskeeper Erevik etter at det ble kjent at én mediearbeider fra Portugal samt fem hotellansatte har testet positivt. Fra før har to lag måttet trekke seg fra VM og flere har kommet til Egypt med smitte i troppene.

– Nå er det så mye smitte i og rundt lagene. Jeg tror dette kan være farlig for helsen til spillerne, sier Svele.

Lio mener derimot at man har kontroll i den norske troppen.

– Dette blir håndtert av vårt medisinske team, og beskrivelsen derfra er at de føler seg trygge og at spillernes helse er ivaretatt, sier Lio.

– Det er det medisinske apparatet som vurderer situasjonen, og vi har hatt møter umiddelbart etter det har kommet reaksjoner, og fikk forsikringer om at alt var i orden.

De neste timene og dagene vil vise om smittetallene vil stige. Svele har uansett liten tro på at den mektige presidenten i Det internasjonale håndballforbundet (IHF), Hassan Moustafa, tar til fornuft.

– Det er laget regler for å endre spilleskjema. Han har sagt at så lenge du har én keeper og ti utespillere, så kommer kampene til å bli gjennomført. Jeg har ingen tro på at han kommer til å stoppe dette mesterskapet med mindre det blir voldsomme utbrudd inne i de røde boblene, sier Svele.

Ting er blitt bedre

Situasjonen for de norske håndballherrene har vært uvanlig. Lang reisevei til treningshall har gjort at man har trent utendørs og teipet opp en seksmeter inne på et møterom for å få terpet på taktikk.

Ting er dog blitt bedre enn forholdene landslaget ble møtt med da Sander Sagosen hentet frem ord som «parodi» og «det er ville vesten».

– Vi har fått egen spisesal og buffet. Teststasjonen er tatt vekk fra vår etasje. Det er fortsatt mye folk når vi spiser, men det ville vært hyggelig å få noen faste tidspunkter med ikke så mange andre lag, sa Gøran Johannessen til TV 2 etter 24-28-nederlaget for Frankrike torsdag.