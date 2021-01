Ble oppringt av renndirektør etter løypekritikk

Se slalåm fra Flachau lørdag kl. 09.15

Henrik Kristoffersen var ikke fornøyd med løypetraseen i Adelboden forrige helg. Han mente den var unødvendig rask, noe som gikk utover løpernes sikkerhet.

Når TV 2 møter Kristoffersen i Flachau fredag, forteller han at Markus Waldner, renndirektør i FIS, tok kontakt med ham etter kritikken.

– Jeg snakket én time på telefonen med Markus Waldner i går etter at dere hadde ringt ham. Det var han som tok initiativ til det. Vi er enige om alt. At storslalåm kanskje går litt i feil retning. De går vekk fra de prinsippene som har vært storslalåm til nå. Det har vært den teknisk mest grunnleggende disiplinen, men det blir feil når Adelboden går ti sekunder fortere enn normalt, sier Kristoffersen.

– Når det blir flere skader fordi det går fortere er det ikke positivt for sporten på noen som helst måte. Jeg har aldri uttalt meg om hvordan de kjører i utfor og hva de burde gjøre for å få ned antall skader, for det har jeg ikke greie på. Men i storslalåm har jeg kjørt godt over 70 verdenscuprenn og vært på pallen i godt over 20. I Adelboden har jeg vært på pallen fire ganger. Akkurat det har jeg litt greie på, fortsetter han.

– Ingen unnskyldning

Kristoffersen understreker at han uttaler seg kritisk fordi han elsker alpinsporten og ønsker at den skal utvikle seg i riktig retning. Han skjønner også at renndirektøren må veie sine ord nøye utad.

– Det Markus sier er ikke feil. At de satt Adelboden innenfor regelverket. Men kanskje reglene er litt feil. Det var han helt enig i. Samtidig sier han at utstyret går fortere. Ja, men i løpet av de siste tre årene er det minimalt hvor mye fortere utstyret har gått. Det er i hvert fall ikke ti sekunder, sier Kristoffersen.

Den norske stjernen ønsker ikke å fremstå som sutrete.

– Det er på ingen måte en unnskyldning for mine resultater i storslalåm i år. De har vært altfor dårlige. Jeg var kritisk til forholdene i Alta Badia i fjor, og da vant jeg. Jeg er både kritisk og positiv uavhengig av mine resultater, forteller han.

Får nye ski

Denne helgen venter nye muligheter for den norske alpinstjernen i Flachau, for klassiker-helgen i Adelboden ble ikke helt som Kristoffersen hadde håpet på. I slalåm-rennet måtte han tåle en utkjøring, mens i storslalåm ble en niendeplass Rælingen-guttens beste plassering. Kristoffersen innrømmer at han har slitt i storslalåm.

– Hadde det vært som forholdene i Åre eller Kranjska Gora, hvor det er vårsnø og salt, kunne jeg kjørt raskest i verden i morgen. Men slik forholdene er i Adelboden er jeg litt i villrede per dags dato. Det jobbes på spreng på Rossignol-fabrikken i Grenoble for å finne ut av det. I starten av neste uke er nye ski klare. I hvert fall én type nye ski i storslalåm. Det er fortsatt en måneds tid til storslalåm-VM, avslutter han.