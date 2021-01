Da faren til Adrian (18) døde, ble PlayStation-kontoen stengt

Først og fremmest er vi selvfølgelig enormt kede af den situation, som Adrian befinder sig i lige nu. Vi er glade for, at I har taget kontakt til os, da det er en ekstraordinær situation, som vores support-afdeling desværre ikke kan hjælpe med normalt. Det skyldes at support-afdelingen ikke kan låse op for konti, der tilhører andre brugere. Derfor er det også igen godt, at I har taget kontakt til os, så vi kan løse problemet.

Det er vigtigt for os, at vores brugere føler sig sikre på PlayStation - derfor har vi nogle procedurer og retningslinjer, der skal sikre, at folk ikke kan tilgå andres information. Samtidig er det også som nævnt en ekstraordinær situation, som vi ser meget sjældent. Hvis man vil undgå at en lignende situation opstår, anbefaler vi, at man bliver enige om et sikkerhedsspørgsmål og -svar, så det er muligt at komme ind, hvis man ikke har kodeordet til kontoen. Læs mere om sikkerhedsspørgsmål her: https://support.playstation.com/s/article/Security-settings-on-PlayStation-Network?language=en_US

Vi er allerede i kontakt med den centrale PlayStation-organisation i Europa, hvor vi arbejder på at få åbnet Adrians konto. Det ser positivt ud, og vi bør have hans konto klar igen inden længe. Udover det, så vil vi gerne hjælpe Adrian med at komme igennem denne tid, da vi slet ikke kan forestille os, hvor svært det må være for ham. Derfor er vi ved at få arrangeret levering af en PlayStation 5 til ham, så han kan komme tilbage til sine venner på PlayStation Network med manér.

Emil Søndergaard Larsen PR Manager Nordics & Baltics - PlayStation