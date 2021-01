Strømpris-boom: Dette trekker mest strøm hjemme hos deg

De siste månedene i 2020 hadde mye regn og milde temperaturer, som førte til veldig billig strøm. Enkelte steder var vannmagasinene fortsatt fulle ut i november, da vi vanligvis har begynt å tappe ned.

– Temperaturene og værvarslene for vinteren endret seg imidlertid kraftig gjennom julen. Nå har strømprisene skutt i været på grunn av kulde og lite vind, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Wattsight til TV 2.

Analysesjef i Wattsight, Tor Reier Lilleholt. Foto: Wattsight

Han peker på at nedstengningen av kjernekraft-reaktoren Ringhals 1 i Sverige ved nyttår også påvirket prisen.

– De siste årene har Norden fjernet kull- og kjernekraftproduksjon og erstattet den med vind, som vi ikke kan kontrollere. Derfor mangler vi produksjonskapasitet når det blåser lite og forbruket er høyt, sier Lilleholt.

Ny rekord i strømforbruk

Analysesjefen sier årsaken til de høye prisene er at vi ikke har opplevd så lave temperaturer over så lang tid på mange år.

– Forrige uke opplevde vi den høyeste prisen på fem år. Det er snakk om en endring fra 3 øre per kilowatt time (kWh) til nesten 80 øre per kWh i løpet av en måneds tid, sier Lilleholt.

Tall fra strømbørsen Nord Pool viser at strømprisen 15. november var under 2 øre per kWh på Østlandet. To måneder senere var prisen 75 øre samme sted.

– Prisene er ekstremt mye høyere enn i fjor og litt høyere enn hva vi opplevde i 2019, sier Lilleholt.

Fredag registrerte Statnett ny rekord i strømforbruk, da Norge brukte 24.536 megawattimer (MWh) mellom klokken 8 og 9. Det tilsvarer forbruket til cirka 24 millioner panelovner.

– Dette er åpenbart et resultat av det kalde været i store deler av landet og at strømforbruket har økt de siste årene som følge av elektrifisering av transportsektoren og industrien, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

NY REKORD: Fredag registrerte Statnett ny rekord i strømforbruk.. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hvor mye strøm bruker vi?

Statistisk sentralbyrå (SSB) beregnet energibruken i norske husholdninger i 2012, og og kom fram til at gjennomsnittlig energibruk per husholdning var 20.230 kWh.

Dette var inkludert bruk av olje, parafin, ved, kull, koks og strøm. For kun strøm var gjennomsnittsbruken per husholdning 16.044 kWh i 2012.

– Regner vi med energibruken for ved, kull og koks som usikker, samt at oljefyring er mer eller mindre faset ut, kan vi regne på et gjennomsnitt mellom 20.230 og 16.044. Da får vi 18.140 kWh per år som et mulig gjennomsnitt for strømbruk, sier energirådgiver Trond Paasche i Enerconsult på vegne av Enova svarer.

Ifølge SSB-rapporten «Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017» lå strømforbruket i de første årene av perioden per husholdning rundt 18.000 kWh.

«Deretter var det en nedadgående tendens i strømforbruket per husholdning, som i 2003 kom ned på rundt 15 500 kWh. Siden 2003 har forbruket per husholdning svingt innenfor intervallet 15.500–17.500 kWh», skriver SSB.

LYS: Det blir ikke mørkt selv om sola går ned over Oslo. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Hva bruker mest strøm?

Paasche slår fast at romoppvarming og varmt tappevann er de to største postene i energibudsjettet. Hvor mye strøm som trengs for å varme opp boligen, avhenger av byggeår og energistandard på boligen.

– Jo bedre energistandard, eller isoleringsgrad, jo mindre vil andelen til romoppvarming bli, sier Paasche.

Tabellen under illustrerer gjennomsnittsforbruket for en familie på tre som bor i en 120 kvadratmeter stor bolig med kun elektrisk oppvarming. Strømprisen er 86,5 øre per kWh inkludert variable utgifter på kraftpris, nettleie og alle avgifter, etter SSBs gjennomsnitt fra og med 4. kvartal 2019 til og med 3. kvartal 2020.

Utstyr: Forbruk (kWh/år): Kr/år: Komfyr kokeplater 220 190,- Komfyr ovn 150 130,- Kjøkkenvifte 75 65,- Kaffetrakter 75 65,- Oppvaskmaskin 230 199,- Kjøleskap 200 liter 160 138,- Fryseboks 270 234,- Brødrister 30 26,- Vaskemaskin 235 203,- Tørketrommel 400 346,- Hårtørker 40 35,- Barbermaskin 0 0,- TV 110 95,- Stereoanlegg 40 35,- Støvsuger 50 43,- Oppvarming 12000 10380,- Varmtvann 3600 3114,- Belysning 900 779,- Totalt: 18585 16077,-

Kilde: Enova Svarer

Med en gjennomsnittlig strømpris på 86,5 øre ser vi at strømutgiften blir litt over 16.000 kroner i løpet av et år.

Dette er imidlertid en ganske lav strømpris, og Enova Svarer har derfor også laget en tabell som viser hva det koster med en gjennomsnittspris på 115 øre per kWh, slik tilfellet var i 2019.

Utstyr: Forbruk (kWh/år): Kr/år: Komfyr kokeplater 220 253,- Komfyr ovn 150 173,- Kjøkkenvifte 75 86,- Kaffetrakter 75 86,- Oppvaskmaskin 230 265,- Kjøleskap 200 liter 160 184,- Fryseboks 270 311,- Brødrister 30 35,- Vaskemaskin 235 270,- Tørketrommel 400 460,- Hårtørker 40 46,- Barbermaskin 0 0,- TV 110 127,- Stereoanlegg 40 46,- Støvsuger 50 58,- Oppvarming 12000 13800,- Varmtvann 3600 4140,- Belysning 900 1035,- Totalt: 18585 21373,-

Når den gjennomsnittlige strømprisen stiger fra 86,5 øre per kWh til 115 øre per kWh, går de årlige kostnadene i dette eksemplet fra 16.077 kroner til 21.373 kroner.

Som det kommer frem i oversikten er det utvilsomt varme du betaler mest for på strømregningen.

Hvordan spare strøm?

Energirådgiveren har en rekke tips til hvordan du kan spare strøm:

Senk temperaturen: Har du det for varmt inne? Oppvarming av en bolig er den desidert største posten i energiregnskapet.



For hver grad du senker innetemperaturen, reduserer du energiforbruket til oppvarming med 3-5 prosent.

Har du det for varmt inne? Oppvarming av en bolig er den desidert største posten i energiregnskapet. For hver grad du senker innetemperaturen, reduserer du energiforbruket til oppvarming med 3-5 prosent. Temperaturstyring: Still inn redusert temperatur når du legger deg og når du er borte på dagtid. Dette kan gjøres manuelt, men det finnes også ovner som har innebygget tidsur.



Vær oppmerksom på at besparelse ved dag- og nattsenking kan medføre økt kostnad for effektledd på strømregningen og høy timespris på kraft. Man bør ta hensyn til dette avhengig av hvilken strømavtale man har og hvilket nettselskap boligen er tilknyttet.

Still inn redusert temperatur når du legger deg og når du er borte på dagtid. Dette kan gjøres manuelt, men det finnes også ovner som har innebygget tidsur. Vær oppmerksom på at besparelse ved dag- og nattsenking kan medføre økt kostnad for effektledd på strømregningen og høy timespris på kraft. Man bør ta hensyn til dette avhengig av hvilken strømavtale man har og hvilket nettselskap boligen er tilknyttet. Bruk alternativ oppvarming: Oppvarmingen trenger ikke å være ren elektrisk. En vedovn kan erstatte en god del av energiforbruket som går til romoppvarming på de kaldeste dagene. Her er det lurt å kjøpe ved i større kvanta tidlig i sesongen. Da er veden billigst.



Varmepumper er også et populært og godt alternativ, og som reduserer bruk av strøm til oppvarming.

Oppvarmingen trenger ikke å være ren elektrisk. En vedovn kan erstatte en god del av energiforbruket som går til romoppvarming på de kaldeste dagene. Her er det lurt å kjøpe ved i større kvanta tidlig i sesongen. Da er veden billigst. Varmepumper er også et populært og godt alternativ, og som reduserer bruk av strøm til oppvarming. Luft riktig: Et vindu på gløtt gir hele tiden kald trekk. Dette fører til at gulv og vegger blir kalde, og til unødvendig sløsing med energi. Sett heller dører og vinduer på vidt gap for full gjennomtrekk. Et par minutter er nok til å skifte ut inneluften. Steng så dører og vinduer.

Et vindu på gløtt gir hele tiden kald trekk. Dette fører til at gulv og vegger blir kalde, og til unødvendig sløsing med energi. Sett heller dører og vinduer på vidt gap for full gjennomtrekk. Et par minutter er nok til å skifte ut inneluften. Steng så dører og vinduer. Senk temperaturen i rom som ikke brukes: En større bolig bør deles opp i temperatursoner. Hele boligen trenger ikke å være like varm. Det er viktig at dørene mellom varme og kalde rom/soner blir utstyrt med tetningslister, og at dørene holdes lukket.

En større bolig bør deles opp i temperatursoner. Hele boligen trenger ikke å være like varm. Det er viktig at dørene mellom varme og kalde rom/soner blir utstyrt med tetningslister, og at dørene holdes lukket. Varmtvannsforbruk: Vær bevisst forbruket på varmtvann. Ikke la varmtvannet stå å renne unødvendig og bruk vannsparende armaturer.

Vær bevisst forbruket på varmtvann. Ikke la varmtvannet stå å renne unødvendig og bruk vannsparende armaturer. Vaskemaskin og tørketrommel: Dropper du for eksempel 3 tromlinger hver uke, kan du spare ca. 300-500 kWh i løpet av et år.

Dropper du for eksempel 3 tromlinger hver uke, kan du spare ca. 300-500 kWh i løpet av et år. Lysbruk: Bruk energibesparende LED-belysning. Det er ingen grunn til at en LED-pære skal stå på døgnet rundt selv om de bruker lite energi.



Det kan være mye å spare ved å skifte ut halogenspotter/pærer med LED-belysning. LED-belysning reduserer strømforbruket med drøyt 80 prosent i forhold til halogen. Årsaken er at en stor andel av energibruk til en halogenpære går til varme, og en mindre andel til lys.

Regneeksempel lysbruk: Driftstid for belysning er i snitt 85 timer pr uke. 4 W LED tilsvarer 35 W Halogen. Levetid Halogen: 1 000 – 2 000 timer.

Levetid LED: Normalt 15.000 – 25.000 timer. I dette regnestykket benyttes 2000 timer for Halogen og 15.000 timer for LED. Kostnad Halogen: 20 kr pr stk.

Kostnad LED: 30 kr pr stk. I eksemplet skiftes åtte Halogenpærer med åtte LED-lys. 15.000 timer utgjør drøyt tre års forbruk, og derfor må Halogenpærene skiftes ut tre ganger på grunn av kort levetid. 8 halogen × 20 kr × 3 = 480 kr fordelt på 3 år = 160 kr/år i kostnad for pærer 8 LED × 30 kr = 240 kr fordelt på 3 år = 80 kr/år. Rundt 50 prosent av varmen fra halogenpærer kan utnyttes til romoppvarming i fyringssesongen, forutsatt temperaturregulerte varmekilder. Kilde: Enova Svarer

Strømprisene framover

Lilleholt i Wattsight sier det er meldt kaldt vær i tiden framover, med lite nedbør og lite vind for hele februar.

– Det er nesten resten av vinteren, som er en viktig tid for kraftprisen. Vi kan få endringer i været, men nå ser det ut til at vi får den kaldeste temperaturen på vinteren på mange år, sier Lilleholt.

Han sier markedet forventer opp mot 50 øre per kWh de neste månedene.

– Det er historisk relativt høyt, men ingen rekord. Vi kan få enkelte timer som går svært høyt om det blir for lite produksjonskapasitet til å dekke det høyeste forbruket på toppene. En værendring til mer normal eller høyere temperatur kan imidlertid raskt bringe prisene ned igjen mot et nivå rundt 30 øre per kWh, sier Lilleholt.

Analysesjefen minner om at det kun er kraftdelen og moms på denne prisen som påvirkes av disse svingningene siden resten av faktura er faste avgifter og nettleie.