– Han var et levende bevis på at et enkeltmenneske kan gjøre en forskjell, sier Ruben Oddekalv (36)

Ruben Oddekalv møter oss i Norges Miljøvernforbunds lokaler i Skuteviken i Bergen. Nå er det han som konstituert leder som styrer miljøorganisasjonen videre. Han fortsetter i tråd med farens prinsipp: "Du ødelegger ikke noe du elsker."

– Jeg opplever at han fortsatt er til stede i bygget her. At han er rundt oss nå, sier Ruben Oddekalv. Han forteller at etter at det ble kjent at Kurt Oddekalv var død så har det strømmet på med støtteerklæringer.

SAVNET: I lokalene til Norges Miljøvernforbund står nå stolen til Kurt Oddekalv tom. Foto: Kåre Breivik/TV 2

– Vi har fått så mye kjærlighet fra hele verden. Det er en trøst for hele familien oppi det hele at han får så mye anerkjennelse for det han har gjort, sier 36-åringen. Kurt Oddekalv gjorde seg tidlig bemerket som kraftig motstander av oppdrettslaks, vindkraft og smelteverk.

Sønnen ante at noe var galt

Mandag ettermiddag 11. januar var det Ruben som først oppdaget at faren var borte og varslet nødetatene.

– Han kom ikke til et avtalt møte klokken 12, så jeg dro hjem til ham for å sjekke. Han har hatt to hjerneslag de siste årene så jeg kjente på meg at jeg ville undersøke at alt var bra, sier Ruben Oddekalv.

Etter å ha lett i huset så at han en kano var dratt frem på isen bak huset. Derfra så han spor som gikk til en råk.

– Han har nok prøvd å redde hunden som har falt i vannet men ikke klart å dra kanoen med seg. Det er så typisk han å dø i kamp for å forsøke å bevare noe han er glad i, sier sønnen.

Han mener mange ikke helt har forstått mennesket Kurt Oddekalv i gjerningen som leder for Norges Miljøvernforbund som han selv opprettet i 1993.

Kurt Oddekalv var i flere tiår en markant stemme i miljøbevegelsen som med utradisjonelle metoder aldri var redd for å konfrontere politikere eller andre miljøaktivister han mente var for tamme.

Provokasjon som strategi

– Mange har sett på oss som en rabulistisk miljøorganisasjon. Pappa ble sett på som en som bare er ute å bråker, men det har vært et bevisst strategi å være synlig. Vi har styremøter på at vi skal gjøre det og det står i vedtektene våre, sier Ruben Oddekalv.

MILJØKRIGER: Nå skal Ruben Oddekalv føre miljø- og klimakampen videre. Foto: Kåre Breivik / TV2

36-åringen forteller at det var svært sjelden faren angret på sine konfronterende og direkte aksjoner.

– Han angret generelt lite på noe. Det hadde han ikke tid til, sa han. Han var likevel flink til å si unnskyld hvis han følte at han hadde gått over en grense, sier Ruben Oddekalv.

Nå skal han føre arven videre.

– Jeg kan bråke og sette avtrykk jeg også, om ikke på samme måte som pappa. Metoder endrer seg, men budskapet er det samme, sier han.

Nye medlemmer

Ruben Oddekalv forteller at etter dødsfallet har miljøorganisasjonen fått mange nye medlemmer.

– Vi skal være her for alle som trenger det. Om det er et lokalt miljøproblem hvor som helst kan man ringe oss så skal vi prøve på hjelpe, sier 36-åringen.

UREDD: Kurt Oddekalv var kjent for sine utradisjonelle metoder i klimakampen og hadde derfor gjentatte ganger kontakt med politiet. Foto: Berit Roald/NTB

En av de siste miljøsakene Kurt Oddekalv var engasjert i var kampen mot utbyggingen av vindkraft. En av aksjonene var å knuse en tysk bil foran den tyske ambassaden i Oslo i protest mot tyske eierinteresser i norsk vindkraft.

– Vi bygger ut vindkraft herfra til helvete, men utnytter ikke potensiale i å oppgradere allerede utbygde vannkraftverk. Det er reduksjon som er svaret på miljø- og klimautfordringene, sier Ruben i klassisk Oddekalv-stil.

Fører arven videre

Nå står tobarnsfaren foran en stor oppgave med å føre miljøkampen videre, i sin fars ånd.

– Ingen kan fikse miljøproblemer alene, men han var ert levende bevis på at et enkeltmenneske kan gjøre en forskjell. Hvis alle på et vis kan bli engasjert eller motivert at hans eviglange kamp for det han elsket så er det bevis på at hver av oss kan bety noe for miljøet, sier Ruben Oddekalv.