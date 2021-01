Krever at Donald Trump blir fjernet fra «Hjemme Alene 2»

Denne uka startet Twitter-brukeren «Rae» sin «begjæring om å erstatte Trump digitalt i «Hjemme Alene 2» med 40 år gamle Macaulay Culkin».

I filmen dukker Donald Trump (74) opp i The Plaza Hotel, som han den gang eide.

Rollefiguren «Kevin» spør ham om veien til resepsjonen.

TVANG SEG MED: Donald Trump krevde en rolle i «Hjemme Alene 2» for at filmteamet skulle få lov til å filme på The Plaza Hotel. Foto: Fra filmen

«Kevin» ble spilt av Macaulay Culkin (40), som ble verdensberømt i de to «Hjemme Alene»-filmene.

Nå har også Culkin kastet seg på Twitter-aksjonen og ønsker å fjerne Trump fra filmen, skriver The Guardian.

Culkin skriver dette som svar på «Rae» sin begjæring:

«Solgt».

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Som svar til en video hvor Trump er blitt fullstendig visket ut, skriver han dette:

«Bravo».

Bravo. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Krevde rollen

I et intervju med Insider i fjor, fortalte filmens regissør Chris Columbus at Trump krevde å få være med i filmen.

For at filmteamet skulle få lov til å filme på hotellet, krevde Trump en liten rolle.

– Den eneste måten du kan bruke Plaza på, er at jeg er med i filmen, sa han.

AVTROPPENDE PRESIDENT: Donald Trump fotografert i rosehagen i Det hvite hus i Washington 13. november 2020. Foto: Mandel Ngan/AP

På Change.org ligger det nå en underskriftskampanje hvor 987 har skrevet under på at de ønsker å bytte ut Trump med påtroppende USA-president Joe Biden (78) i filmen.

«Mannssjåvinistisk, rasistisk storkar»

Iniativtaker Kevin Broberg skriver at Trump må byttes ut med Biden for å redde både julestemninga og fremtidige generasjoner:

«Home Alone 2 har en skamplett. Den har en rasistisk skamplett på seg i form av Donald J. Trump. Jeg krever at han blir redigert ut av filmen og erstattet med Joe Biden. Ingenting ødelegger julestemningen mer enn en mannssjåvinistisk, fremmedfiendtlig, rasistisk storkar. For fremtidige generasjoners skyld må Trump erstattes. Vær så snill, redd jula. Rediger Trump ut av denne Hollywood-klassikeren».