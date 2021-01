Adrian Sellevoll sin 1,6 meter lange kongesnok er sporløst forsvunnet

– Jeg har ingen anelse om hvor hun er, forteller Adrian Sellevoll til sjokkerte programledere i God morgen Norge.

Artist og realitydeltaker Sellevoll er en av ti kjendiser som er med på årets sesong av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Han deltok på reisen sammen med blant annet God morgen Norges egen Vår Staude.

Staude kan fortelle at den Sellevoll snakket mest om på turen, var slangen Medusa. Men siden 1. januar har den fire år gamle og 160 centimeter lange kongesnoken vært borte.

– Jeg har lett overalt, i kriker og kroker, bak kjøleskap, bak vaskemaskin, enten har hun endt opp hos noen andre eller så er hun i toalettet, sier han.

Kjøpte ny slange

Influenser og podkaster Iselin Guttormsen er også blant de som har vært på tur med Sellevoll. Hun blir skrekkslagen da hun hører om den forvunnede slangen.

– Jeg hadde fått helt panikk hvis en slange bare ble borte, forteller hun.

Sellevoll selv tar det med knusende ro.

– Jeg har fått en ny slange. Jeg klarte ikke se på det tomme buret, forteller han, og utdyper:

– Jeg har kjøpt meg en ekte jungeslange; en Boa constrictor som kan bli opptil fire meter lang.

NY SLANGE: Adrian har gått til anskaffelse av en boa constrictor. Foto: Privat

Og for å berolige stressede naboer, kan han bekrefte at han har både har kjøpt lås og bygget om buret for å sikre at slangen blir værende der den skal være.

Samtidig anbefaler han dem å holde øynene åpne for at en mulig kongesnok kan dukke opp i toalettet.

Trivdes i høyden

Selv om savnet etter både slangen og familien preget realitydeltakeren på turen, understreker han at han stortrivdes på norgestur sammen med Staude og Guttormsen.

– Jeg har vokst opp med mye fjellgåing, sykling, telt og fiske, så jeg er glad i å være ute i skog og mark, sier han.

Så bekvem var han på turen at han på 1600 meters høyde ikke var fremmed for å dra ned buksen for så å sette seg ned da toalettbehovet meldte seg.

For Iselin Guttormsen derimot var høyder blant de største utfordringene.

– Jeg har alltid hatt katastrofetanker, forteller hun til God morgen Norge.

– Jeg skal ikke veldig høyt opp før det begynner å pumpe i hjertet. Jeg visste at høyde-utfordringene kom til å komme, men ikke at de skulle komme så tidlig. Det var liksom pangstart fra dag en.

Nært forhold

Det er ingen hemmelighet at man kommer ekstra tett på hverandre på slike turer. Og med lite tilgang til dusj og vask lar man raskt sjenansene ligge.

– Når man bor så tett på hverandre med kroppslukter, svette og at man nærmest står med rumpeballene opp i ansiktet til de andre, så blir man ganske frittalende, ler Guttormsen.

Hun bekrefter også at Staude ble en av hennes nærmeste på turen.

– Vår er helt fantastisk. Hun er den storesøsteren jeg aldri har hatt.