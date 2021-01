Solbakken om svakheten Solskjær kan utnytte: – Der ligger det muligheter, dessverre

Det er over 40 år siden Ståle Solbakken knuste sparegrisen sin for å hindre at Liverpool måtte selge Ray Clemence, og det er omtrent like lenge siden han var medlem nummer 65 i Liverpools norske supporterklubb.

Men selv om supportergenet har roet seg noe med årene, parallelt med at har vært trener på høyt nivå selv, har landslagsjefen fortsatt en lidenskap for de helrøde fra Merseyside.

– Jeg vil si at jeg har et bankende hjerte for dem fortsatt. Men ikke som det var mellom 1974 og 1992, for da var det mye av det livet dreide seg om. Jeg har fått et mer balansert syn på det etter hvert som verden er blitt mindre, og jeg er blitt involvert i internasjonal fotball selv. Men fortsatt er det resultatene til Liverpool jeg ser først etter, og det er de kampene jeg gleder meg mest til. Kampen på søndag blir veldig spennende, sier Solbakken.

MØTTE LIVERPOOL TO GANGER: Liverpool-supporter Ståle Solbakken spilte mot Liverpool to ganger, begge gangene for Norge. I den ene kampen scoret han to av målene i 3-0-seieren. Her i duell med Michael Thomas. Foto: Tone Georgsen

Peker ut Liverpools svakhet

Da kommer Manchester United og Ole Gunnar Solskjær til Anfield som ligaledere, for å møte et Liverpool-lag som ikke har tapt en Premier League-kamp på hjemmebane siden 23. april 2017.

Solbakken er en god kompis av Solskjær, men legger ikke skjul på at klubbtilhørighet trumfer vennskap i helga.

– Sånn vil det alltid være, man kan ikke gå på kompromiss med det. Det vet Ole Gunnar også, sier han med et smil.

– Hva er din spådom for kampen?

– Jeg tror faktisk Liverpool vinner. De er vonde å slå på Anfield, med og uten tilskuere. Det ligger litt i kortene at de slår tilbake nå.

Liverpool har bare tatt to poeng på sine tre siste kamper mot West Bromwich, Newcastle og Southampton, og samtidig bare scoret ett mål i den perioden.

Manchester United har på sin side ikke tapt på de siste elleve kampene i ligaen.

Fra å ligge 24 poeng bak Liverpool etter 17 serierunder i fjor, er Solskjær & co nå tre foran.

– Hvis du var Solskjær, hvordan ville du satt opp laget ditt mot Liverpool på søndag?

– Jeg tror Ole Gunnar er veldig obs på at Trent Alexander-Arnold ikke har vært bra, så jeg tror han vil kjøre litt speed på den sida og få mange én mot én-situasjoner. Det kan hende han velger gjennombruddskraft i stedet for Cavani i midten der. For hvis Liverpool må spille med et av stopperparene de har gjort i det siste, så er det muligheter, dessverre, sier Solbakken.

Hvis Joel Matip ikke blir klar i tide, spår landslagssjefen at Fabinho og Rhys Williams spiller stoppere, og at Klopp ønsker Jordan Henderson på midtbanen mot United.

– Ikke noe av det blir perfekt. United møter et Liverpool-lag som er veldig sårbare i bakre firer. Hvis det ser ut som nå, og som det har gjort i de siste rundene, vil det være et hul i det forsvaret. Med den farten og gjennombruddskraften som United har på topp, kan det utnyttes, sier landslagssjefen.

Roser Solskjær og klubbledelsen

Manchester United har greid å manøvrere seg opp til toppen av tabellen til tross for noen stygge smeller tidlig i sesongen.

Faktisk tok de bare ett poeng på sine fire første hjemmekamper etter å ha tapt mot Crystal Palace (1-3), Tottenham (1-6) og Arsenal (0-1). Deretter røk et tilsynelatende sikkert avansement i Champions League i forrige måned.

Presset på Ole Gunnar Solskjær har tidvis vært enormt, men nå er nordmannen den første United-manageren siden sir Alex Ferguson til å toppe Premier League-tabellen etter 17 serierunder.

– Hvor imponert er du over snuoperasjonen Solskjær har stått for?

– Jeg er imponert over Ole Gunnar, og jeg er imponert over roen i klubben. Det er ikke bare fraser fra ledelsen at Ole Gunnar leder et prosjekt for å få United tilbake til toppen. Den roen klubben viser i praksis, er den største grunnen til at de nå stille og rolig har inntatt toppen av tabellen. Spesielt på bortebane har de vist en imponerende evne til å vinne kamper.

– I flere av kampene har de hatt en start som gjør at du tenker «det kan ikke gå bra», men så har de en egenskap der de tror på konseptet, står distansen og scorer mye på slutten. Samtidig ser de mer ut som et lag nå. De har en fin blanding av ungdommelig mot og spillere med den nødvendige roen når det kreves. Og så har de en ekstrem spisskompetanse på fart. United har et fantastisk kontringslag, og noen gode én mot én-spillere som har lett for å score, lyder den kjappe analysen fra Solbakken.

TROR SOLSKJÆR VIL ANGRIPE TRENT: Trent Alexander-Arnold hadde 38 balltap mot Southampton nylig, flest én kamp av noen Premier League-spiller denne sesongen. Solbakken tror Solskjær vil forsøke å utnytte høyrebackens svake form. Foto: Adam Davy

Aprilsnarr fra mamma Solbakken

Likevel tror han altså United møter veggen på Anfield søndag, tross alle skadeproblemer i forsvarsrekka til Jürgen Klopp.

Tyskerens inntog i Liverpool har gjort noe med Solbakkens supportervaner.

– Det har vært veldig interessant å se Liverpool de siste årene ut fra et taktisk perspektiv, som trener på et visst nivå. Å se hva Klopp har gjort med Liverpool fra han kom til nå, synes jeg er superinteressant. Jeg er kanskje like mye trener som fan når jeg ser Liverpool for tida, sier han.

Mellom 1974 og 1992 var han derimot tett opp mot 100 prosent supporter. Solbakken nevner et eksempel på sin helrøde lidenskap da mamma Mona lurte ham opp i stry 1. april.

– Jeg var medlem av Liverpools supporterklubb. En kamerat var medlem nummer 23, og jeg var medlem nummer 65 (supporterklubben har i dag 55 000 betalende medlemmer). Jeg fikk medlemsblad i posten, men en dag lå det et brev der. Det sto at Liverpool var i ferd med å gå konkurs, og de måtte angivelig selge Ray Clemence. Så det var om å gjøre å sende mest mulig penger til Liverpool. Jeg gikk opp og hentet sparegrisen min, gikk til muttern og ba henne sende alt over til England, så Liverpool kunne ha Clemence noen år til, sier Solbakken og flirer.