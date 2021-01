Russiske Lada hadde brukbar suksess i det norske markedet på 70- og starten av 80-tallet. Så startet en lang nedtur som til slutt endte med at importøren kastet kortene og ga opp. De siste bilene ble solgt i 1999. I 2000 var Lada Norge AS historie.

Det samme skjedde i flere andre europeiske land. Konkurransen fra japanske og etter hvert koreanske biler var noe av det som bidro til at Lada fikk det stadig tøffere.

I tillegg var bilene deres teknologisk utdatert og Ladas modeller hadde generelt lite å stille opp med mot mer moderne konkurrenter.

Hjemme i Russland har de imidlertid beholdt en svært sterk posisjon. Etter at Renault kom inn på eiersiden, har det også skjedd mye med bilene deres.

Lada Niva debuterte tilbake i 1976, det er hva vi kan kalle en voksen alder for en bilmodell.

Viste i 2018

En bil som også solgte brukbart i Norge i flere år, er offroaderen Niva. Den kom på markedet helt tilbake i 1976 og er kjent som et realt arbeidsjern, med gode offroad-egenskaper. Lada har modernisert og oppgradert bilen underveis, men det er ikke til å komme fra at den nå er sterkt på overtid.

Høsten 2018 viste Lada oss konseptbilen 4x4 Vision, som da ble presentert som en forsmak på en helt ny Niva.

Nå tar de dette et skritt videre, med et nytt bilde av bilen som nå heter Niva Vision.

Derfor forsvant Lada fra Norge

Dette er konseptbilen 4x4 Vision som ble vist tilbake i 2018.

En klasse for seg

Her snakker vi helt ny bil, fra innerst til ytterst. Nye Niva skal bygges på en plattform utviklet av Renault/Nissan/Mitsubishi-alliansen. Det betyr moderne teknologi og også mulighet for ulike drivlinjer, blant dem ladbar hybrid.

Samtidig er det klart at Lada ikke har noen ambisjoner om å ta opp kampen mot alle SUV-ene som har kommet til etter at Niva først ble lansert. Den skal være tro mot røttene sine, i det ligger robust konstruksjon, solid bakkeklaring og gode offroadegenskaper.

Slik sett blir den da nesten i en klasse for seg. Suzuki Jimny er en mye mindre bil, mens offroadere som Toyota Landcruiser, Land Rover Defender og Mercedes G-Klasse er både større og mer eksklusive – dermed også mye dyrere.

BMW spøkte med det – Lada bare gjorde det

Dashbordet i 4x4 Vision er et solid brudd med Niva-tradisjonene. Her viser Lada at de henger med i utviklingen.

Tar seg god tid

Designmessig ser vi at Lada ikke overraskende tar med seg trekk fra originalen over til den nye. Her blir det kantede og rette linjer, også svært korte overheng foran og bak. Dette er ikke bare et designgrep, det er også en stor fordel når bilen skal brukes utenfor vei.

Lada har altså tatt seg svært god tid med å erstatte Niva. Og vi må vente litt til på den nye utgaven. Ifølge rykter skal ikke bilen være på markedet før i 2024.

Pris i Tyskland: 66.000,-. Pris i Norge: 276.000 kroner

