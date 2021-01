Eneste fylke uten bompenger – nå kjører du gratis

– Det er helt suverent! Jeg reiser en del der for å komme på hytta på Bjorli og da er det penger spart, sier Per Sverre Nupen fra Ålesund som vi treffer på bensinstasjonen på Vestnes.

Lykkelig er også lastebileier Leif Olav Stokkeland som på det meste kjører over brua 15-16 ganger daglig for å hente stein på Vikebukt. Forrige regning fra bompengeselskapet var på 33.000 kroner.

– Det er helt perfekt at det blir gratis å kjøre her, sier Stokkeland til TV 2.

FORNØYD: Lastebilsjåfør Leif Olav Stokkeland slipper nå ekstraregningen for å kjøre over Tresfjordbrua. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

I dag var det flaggdag for lokalbefolkningen som i løpet av ett år har blitt kvitt bompenger i Vågstrandatunnelen noen mil lenger øst og nå Tresfjordbrua i Vestnes kommune.

Lovord

FORNØYD: Oddny Vikås flagger for gratis kjøring over Tresfjordbrua. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det er nesten ikke til å tro. Vi har vært fengslet inne av bompenger på alle kanter i fem år. Nå jubler vi selvsagt, sier Oddny Vikås og vifter med flagget.

– Det er helt fantastisk. Dette har vi ventet på og gledet oss til, sier Karin Hovde som møtte opp for å følge markeringen da lyset på bompengetavla på Vikebukt ble slukket klokken 1200.

Fremskrittspartiet tar ubeskjedent æren for at bilistene i Møre og Romsdal slipper bompenger.

– Det er jo fantastisk at folk nå kan kjøre denne brua uten å bli flådd, sier stortingsrepresentant Sylvi Listhaug og ramser opp skrytelista:

HILSET VELKOMMEN: Sylvi Listhaug og Frank Sve smiler fornøyd og hilser til de første bilistene som fikk kjøre gratis. Foto: Arne Rovick /TV 2

Først ble bompengene på E 39 i Gjemnes fjernet. Deretter sto Vågstrandatunnelen på E136 for tur før Atlanterhavstunnelen ble gratis å kjøre i fjor sommer. Etter budsjettforhandlinger med regjeringspartiene på slutten av fjoråret fikk Frp gjennomslag for å bruke 400 millioner kroner for å fjerne bompengene på Tresfjordbrua.

– Det betyr enormt mye for lokalbefolkningen, alle bilister og næringslivet at denne hersens bommen blir fjernet. Det skal bli aldeles deilig å kjøre over her uten å betale, sier Listhaug.

Kostbart

Pendlerne jubler også.

– Jeg pendler der daglig så dette passer meg utmerket. Selv om jeg har elbil så har vi flere biler i husholdningen. Dette vil utgjøre en bra sum sparte penger, sier Bengt Olav Haukeberg.

Hytteeier Per Sverre Nupen understreker likevel om at det er langt fra gratis å kjøre rundt i Møre og Romsdal.

SPARER PENGER: Per Sverre Nupen kjører fra Ålesund til hytta på Bjorli og er glad for at han nå sparer penger. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Jeg minner om at vi har en del ferjer i dette fylket, og det er jo en form for bompenger det også.

– Bompengene fjernes, men samtidig går ferjetakstene i været.

– Jeg jobber hardt hver eneste dag for å få ned ferjetakstene. Det er vårt mål at både takstene og bommene skal ned, svarer Frp-topp Frank Sve i Møre og Romsdal.