Slik blir helgeværet: – Ting er snudd litt opp ned

I natt var det hele 31,9 minusgrader for innbyggerne i Bjorli i Lesja kommune.

Det tegner et bilde av en værsituasjon, som ifølge vakthavende meteorolog i StormGeo Stig-Arild Fagerli, er snudd litt på hodet.

– Det er veldig kaldt i Sør-Norge, og mye mildere i Nord-Norge. Sånn sett er ting snudd litt opp ned, sier han til TV 2.

– Øker på med vind

Det mildeste været får man på kysten i Nord-Norge med 2-3 plussgrader.

– Det skjer ikke så helt sjeldent. Men en forbinder Nord-Norge med kaldere vær enn sør. Og det er det som regel. Men det er ikke en helt eksepsjonell værsituasjon, understreker meteorologen.

For Vestlandet sin del, skjer det en del utover dagen på lørdag.

– Det øker på med vind, fordi vi har et lavtrykk over Island som har en front som pusher seg øst i Nordsjøen. Det vil man merke ved at vinden øker, sier Fagerli.

Nedbøren lar vente på seg, men utpå kvelden ser det ut til at man får en overgang til snø i Rogaland og lengst vest i Agder.

– Veldig kaldt

For Østlandet sin del blir det lite skyer og lite vind, men fortsatt veldig kaldt.

– Det blir litt mindre kaldt der det har vært aller kaldest i natt, det gjelder for Folldal i Østerdalen og andre typiske kalde plasser, sier Fagerli.

Utover ettermiddagen på lørdag bygger det opp til sterk kuling på utsatte plasser på Vestlandet.

– Det blir en fin helg, men Vestlandet kan se ut til å få det litt trøblete. Det er ikke uvær det er snakk om, bare et skifte i været. Vestlandet er vant til at det bøtter ned og er mildt, så et sånt væromslag kan føre til at det blir veldig glatt, sier meteorologen.

– Spennende å følge med på

Det vil særlig bli utfordrende på sideveier, og der det er oppkjørt snø.

– Når den mildere lufta begynner å ta tak for resten av Vestlandet på søndag, vil en etterhvert få regn. Og på utgangen av helgen vil det være mange plasser hvor det blir glatt. Det blir litt spennende å følge med på, sier Fagerli.

På Østlandet er det fortsatt opphold på søndag, Telemark får noe nedbør. Men Agder ser også til å være innbefattet i nedbøren som kommer på Vestlandet, ifølge meteorologen.

Værvinneren

Sånn det ser ut nå, er det det sentrale Østlandsområdet med Trøndelag og den sørlige delen av Nordland som blir helgens værvinner.

– De ser ut til å slippe unna nedbør og får ikke så mye vind. Strekningen fra Helgeland, Trøndelag og det sentrale Østlandsområdet, er de som får det best, sier Fagerli.

Og meterologen har en klar beskjed til innbyggerne på Vestlandet:

– Hvis du liker det kalde, må du nyte det i dag. For ingenting varer evig. I hvert fall ikke snø på Vestlandet, sier Fagerli.