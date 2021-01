Rumenske Dacia kom til Norge i 2013. Så langt har satsningen vært forsiktig. De har nøyd seg med én modell, nemlig Duster som er den rimeligste SUV-en du kan kjøpe her til lands.

Bilen har solgt bruktbart, men i år kan vi nok vente oss et solid oppsving i salget når Dacia kommer med sin første elbil, kalt Spring.

Det er imidlertid ikke den eneste nyheten fra Dacia. Nå har de akkurat vist en annen modell som kan bli svært spennende.

Familie-SUV

Konseptbilen Bigster viser nemlig at Dacia har planer om en SUV hakket over Duster. Og når de går inn i denne klassen, gjør de det med en bil som kommer til å skille seg ut fra konkurrentene.

Med lengde på 4,6 meter plasserer Bigster seg midt i klassen for familie-SUVer. Som vanlig skal Dacia prise aggressivt. De går selv ut med at Bigster skal konkurrere med biler en klasse under på pris – uten at det skal gå ut over plass eller praktiske løsninger.

Vi har testet Duster – her kan du lese hva vi mener om den

Enkle og røffe linjer, Dacia har gitt Bigster en stor dose offroadfaktor.

Røft design

Dacia er eid av Renault og har bygget seg opp gjennom å bruke teknologi som ikke akkurat er siste skrik. Bigster skal bygges på en plattform kalt CMF-B, som er utviklet av Renault/Nissan/Mitsubishi-alliansen. Det betyr et mer moderne utgangspunkt enn tidligere. Det gjør også at bilen kan ha flere drivlinjer, blant annet er det ventet at den blir ladbar hybrid.

Interessant for Norge er det også at den kommer med firehjulstrekk, sannsynligvis også med drift på forhjulene.

Designmessig har Dacia gått for et røft uttrykk. I en tid der flere konkurrenter toner ned offroad-faktoren i denne klassen, går Dacia motsatt vei. Her er det kantede linjer og kraftige hjulbuer. Bilen har også dominerende beskyttelsespaneler i resirkulert plast.

Her snakker vi sjelden bruktbil i Norge

Paneler i resirkulert plast preger designet, Dacia legger også vekt på å unngå løsninger som kan øke prisen unødvendig.

Europas billigste elbil

Foran finner vi Dacias nye, Y-formede lykter. De gir mer enn et hint av Volvo, det samme gjør sideprofilen, særlig fremre del av karosseriet.

Foreløpig sier ikke Dacia noe konkret om når bilen skal lanseres. Det vi vet er at den ligger bak småbilen Sandero og elbilen Spring i lanseringsrekkefølgen.

Sandero kommer i helt ny versjon i år, mens Spring altså er første elbil ut fra Dacia. "Europas billigste elbil" har Dacia selv sagt om denne. Spring får en rekkevidde på 225 kilometer, fra en meget beskjeden batteripakke på 26,8 kWt.

Her kan du lese mer om Dacia Spring

Europas billigste elbil – se video under: