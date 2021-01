Født med åtte fingre og sju tær - nå forbløffer hun tennis-verdenen

I kvalifiseringen til Australian Open slo 20 år gamle Francesca Jones fra Leeds i England kinesiske Lu Jiajing og ble dermed klar for sin aller første Grand Slam-turnering. Det er imponerende nok i seg selv, men det er ikke derfor Jones får mengder av oppmerksomhet.

Ti operasjoner for sjelden lidelse

Jones er født med det sjeldne ektrodaktyli-ektodermal dysplasi-spalte-syndromet. Det gjør at hun kun har tre fingre og en tommel på begge hendene, samt tre tær på høyrefoten og fire på den venstre.

– Du kan si at jeg motbeviste legen, og ganske sikkert mange andre også. Men vet du hva? Jeg bryr meg ikke om å motbevise folk. Jeg vil heller bevise overfor folk at man kan snu på det, sier Jones ifølge The Sun.

20-åringen prøver å bruke sykdommen til noe positivt og håper at de som leser hennes historie, lar seg inspirere.

For da Jones var liten og ble utredet for sykdommen, ga legene henne beskjed om at syndromet ville gjøre det umulig å bli profesjonell tennisspiller. Hun måtte gjennom ti operasjoner for den sjeldne lidelsen.

– Jeg ville elsket det om folk fikk styrke av historien min. Jeg har så mye mer jeg vil oppnå, og dette er bare starten av eventyret mitt, sier Jones.

Hun sier at balansen gir henne størst utfordringer i jobben som tennisspiller. Mye tid må legges ned i styrkerommet for å jobbe med fysikken.

– Beina mine virker på en annen måte, og det betyr at jeg løper annerledes. Balansen går gjennom beina og tærne mine på en annen måte. Jeg har alltid hatt et smalt grep og en lett racket og jeg er motvillig til å endre på det, sier Jones.

– På treningsrommet prøver jeg å bygge styrke for å støtte musklene mine. Alle mennesker har fysiske svakheter - med mindre du er Cristiano Ronaldo eller noe.

Til Australia

Kvalifiseringen til Australian Open, som ble spilt i Dubai, er karrierens desiderte høydepunkt så langt for Jones.

Verdens 241. beste tennisspiller Setter seg nå på flyet til Australia og forbereder seg på den obligatoriske karantenen som varer i to uker før hun kan ta fatt på de siste forberedelsene før Grand Slam-debuten.

– Jeg er bare superglad for å ha kvalifisert meg, og jeg ser virkelig frem til å komme til Australia, sier Jones ifølge Reuters.