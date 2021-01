11-åring viser frem unik lidelse: – Hun er et mirakel

– Hun er helt unik, sier Dari Borun-Goncharova til det britiske nyhetsbyrået MDWFeatures ifølge Metro.

Hun prater om datteren Virsaviya Borun-Goncharova (11), som er født med hjertet på utsiden av brystkassen.

Da Virsaviya ble født i Russland, fikk foreldrene beskjed om at hun ikke kom til å overleve.

Elleve år senere beviser den livlige jenta, som elsker å synge og danse, at alle tok feil.

Familien bor nå i Florida, og varmen er bra for jentas hjerte.

– Hun kan ikke være i kulden. Varmen i Florida får henne til å føle seg bedre, har Dari Borun-Goncharova tidligere fortalt NBC.

Ser hjertet banke under huden

Nylig la familien ut en oppsiktsvekkende video av 11-åringen til sine 30.000 Instagram-følgere, som viser hvordan man ser hjertet banke under huden.

Årsaken til Borun-Goncharovas lidelse er at brystmusklene og ribbena ikke har lukket seg rundt hjertet, men i stedet har dannet en åpning som hjertet har beveget seg ut gjennom.

Diagnosen heter «pentalogy of Cantrell», som er så sjelden at den kun ses i én av en million fødsler.

Siden hjertet ligger like under huden, og ikke under de beskyttende bryst- og ribbeina, kan ethvert fall eller støt være dødelig.

Blir svimmel

Virsaviya Borun-Goncharova har ingen smerter i forbindelse med lidelsen, men hun må passe svært godt på brystkassen siden hjertet hennes er utsatt.

– Noen ganger kan det være vanskelig når oksygennivåene mine er lave og jeg føler meg litt svimmel, men jeg elsker å være aktiv og synge og danse sammen med vennene mine, sier 11-åringen.

Elsker å være unik

Vanligvis har hun en plate foran brystet som beskytter hjertet.

– Hjertet mitt er annerledes, men det gjør meg unik, og det elsker jeg, sier hun.