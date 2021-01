Fotballryktene: – Liverpool tilbudt Arsenal-midtstopper

Det har ikke blitt mye spilletid i Manchester United for Odion Ighalo denne sesongen. Nå er 31-åringen lysten på et USA-eventyr, skriver ESPN. Låneavtalen mellom Manchester United og Shanghai Shenhua går ut denne måneden.

Det er lite sannsynlig at Tottenham vil forlenge låneavtalen med Real Madrid-eiendommen Gareth Bale etter inneværende sesong, skriver The Times. Skadeutsatte Bale har slitt med å spille seg til fast plass i Tottenham-laget. Talksport-profilen Adrian Durham uttalte nylig at Bale er redusert til en cheerleader fra benken. The Times skriver at Bale ønsker mer spilletid. Og han er nok en dyr mann i drift for Daniel Levy.

Samme mann er skeptisk til å låne ut Dele Alli til PSG. Allis tidligere manager Mauricio Pochettino er en stor beundrer, men Levy frykter at Tottenham-stallen kan bli vel tynn utover i sesongen om Alli forsvinner i januar.

Liverpool har foreløpig ingen planer om å signere en midtstopper i januarvinduet, i hvert fall om man skal tolke signalene Jürgen Klopp har kommet med. Det kan potensielt koste dem tittelen, mener Liverpool-kjenner James Pearce. Nå kommer det frem at Merseyside-klubben faktisk har fått tilbud om en midtstopper: Sokratis Papastathopoulos. Det hevder Fabrizio Romano. Grekeren ble ikke registrert i Premier League-troppen til Arsenal denne sesongen og forvinner trolig fra London-klubben i januar. Papastathopoulos kjenner Klopp godt fra tiden i Borussia Dortmund.

Brighton-forsvarer Tariq Lamptey har vært en av sesongens attraksjoner i Premier League. Han har vært så god at selveste Bayern München kobles til ham. Nå er 21-åringen i ferd med å skrive under på en langtidskontrakt med Brighton, skriver Talksport.

Og når man først er inne på langtidskontrakter: Neymar vil gjøre det samme i PSG. Det skriver Sky Sports.

Tottenham og Chelsea har begge fått øynene opp for den sørkorenske midtstopperen Kim Min-jae, skriver Mirror. 24-åringen spiller for den kinesiske klubben Beijing Guoan.

West Ham er på spissjakt. Det pleier å ende med katastrofe. Nå er klubben ivrig etter å sikre seg Reims-spiss Boulaye Dia, skriver Eurosport. 24-åringen vil være tilgjengelig for rundt 175 millioner kroner.

Det var mye snakk om Bournemouths David Brooks i sommer. Nå blusser ryktene opp igjen. Aston Villa er det siste laget som kobles til 23-åringen, skriver Talksport.

RB Leipzig har ingen planer om å selge stjernestopperen Dayot Upamecano i januarvinduet, men kan kanskje få mer penger for ham nå enn i sommer. Upamecano har nemlig en utkjøpsklausul på 430 millioner kroner som aktiveres til sommeren. Liverpool, Chelsea, Manchester United og Bayern Munich er blant de interesserte lagene, skriver Guardian.

Aston Villas høyreback Frederic Guilbert har fått lite spilletid etter at Matty Cash kom til klubben. Nå kan han være på vei bort, men det blir ikke til Istanbul Basaksehir. Det har Guilbert takket nei til, skriver Football Insider. En annen spiller som kan være på vei bort er Conor Hourihane, skriver samme nettsted.

Arsenal følger nøye med på situasjonen til Sjakhtar Donetsk-kanten Manor Solomon. Et bud på den israelske 21-åringen kan komme i sommer, skriver The Guardian.

Klaas-Jan Huntelaar kan være på vei tilbake til gamleklubben Schalke, skriver Bild. Han var sju år i Schalke før han dro hjem til Ajax og Nederland. Schalke ligger nest sist med sju poeng på 15 kamper. Kanskje Huntelaar er mannen som skyter Schalke opp på trygg grunn?