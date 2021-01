Flere døde i jordskjelv i Indonesia – sykehus har kollapset

Minst sju personer er døde og flere hundre skadd i et kraftig og grunt jordskjelv på øya Sulawesi i Indonesia, opplyser landets myndigheter.

Skjelvet inntraff like etter midnatt lokal tid og hadde en styrke på 6,2. Episenteret var seks kilometer nordøst for byen Majene, som ligger vest på øya, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået melder at så mange som 650 personer er skadd som følge av skjelvets ødeleggelser.

Over 300 hus, et helsesenter og en militær bygning ble ødelagt i byen Mamuju og flere jordras stenger veien mellom Mamuju og Majene. Et hotell er blant bygningene som har kollapset, opplyser myndighetene. I tillegg har guvernørens kontor store skader.

Sykehus kollapset

Flere ansatte og pasienter ved er innesperret i ruinene av et sykehus som raste sammen i jordskjelvet.

– Sykehuset er jevnet med jorden – det kollapset, sier en talsperson for redningsmannskapene i byen Mamuju.

– Det er pasienter og ansatte sperret inne, og vi prøver å redde dem ut, sier han uten å nevne antall.

Ikke oversikt over omfang

Det meldes om flere personer som er sperret inne i sammenraste bygninger, og Indonesiske myndigheter sier de fortsatt jobber med å få oversikt over skadene.

Tusenvis av innbyggere flyktet fra hjemmene sine midt på natta og har søkt midlertidig tilflukt.

I en video publisert av landets etat for katastrofehåndtering, roper en liten jente om hjelp og sier at moren er i live men ikke i stand til å bevege seg. Redningsmannskapene på stedet forsøker å hjelpe, og sier i videoen at det trengs gravemaskin for å hjelpe dem ut.

En annen video viser ødelagte broer og sammenraste bygninger, og TV-stasjoner melder om at deler av et sykehus er ødelagt og pasienter flyttet til telt utenfor.

Skjelvet hadde en dybde på 18 kilometer under bakken, ifølge det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS.