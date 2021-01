Mann i 30-årene døde i arbeidsulykke i Bodø

Det opplyser operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.

Lillestø forteller at mannen havnet i klem under et kjøretøy. Til NTB forteller operasjonslederen at mannen var lastebilsjåfør. Hvordan ulykken skjedde er ikke avklart, bortsett fra at han havnet i klem.

– Saken etterforskes av politiet og kjøretøyet er beslaglagt, sier Lillestø.

Den omkomne er utenlandsk statsborger. Politiet jobber med å varsle mannens familie.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 23. Mannen ble erklært død på stedet av ambulansepersonell.