Erevik mener håndball-VM må stoppes etter ny smitte

Tsjekkia og USA trakk seg før VM på grunn av koronasmitte.

Torsdag kveld opplyser Det internasjonale håndballforbundet (IHF) at tre lag har kommet til Egypt med koronasmittede spillere. Smitten har kommet frem under testingen ved ankomst på flyplassen i Kairo.

Kapp Verde, som hadde sju smittetilfeller fra før i sin opprinnelige tropp, fikk fire nye prøver da de ble testet ved ankomst.

I tillegg er to spillere på Slovenia og én på Brasil testet positivt.

– Jeg kan ikke se noen annen utvei enn at folk må få lov til å pakke kofferten og reise hjem så raskt som mulig. Hvis det er enda flere smittet i dag, hvor mange er det i morgen og de neste ukene? sier TV3 håndballekspert og tidligere landslagsprofil Ole Erevik til TV 2.

Én mediearbeider fra Portugal har også testet positivt. IHF opplyser også at fem hotellansatte er smittet, men disse skal ha vært fjernet før lagene sjekket inn.

– Jeg tror den rapporten som kom i kveld er dødsstøtet, sier Erevik, som er på plass i Egypt for TV3.

Vil kaste ut lag

Slovenia, som altså mistet to spillere etter positive koronatester, åpnet VM med 51-29-seier over Sør-Korea torsdag. Kapp Verde spiller mot Ungarn fredag. Samme kveld skal Brasil opp mot europamester Spania.

TV 2s håndballekspert Bent Svele frykter smitten sprer seg i boblen.

– Det er kjempeskummelt å slippe inn lagene fordi inkubasjonstiden er fem til ti dager. Kommer det smitte inn i boblen, blir det skummelt. Hvis en av slovenerne var smittet i dag, kan han ha smittet to-tre på Sør-Korea. Da har man det gående, sier han.

Bent Svele lagene med smitte bør kastes ut av VM.

– En ting er at det kan ødelegge mesterskapet, men det er også gambling med helsen til spillerne, for vi vet ikke hvordan folk reagerer på viruset. Noen får milde symptomer, andre bruker lang tid, sier han.

Mener forholdene er bedre

Sander Sagosen sparte ikke på kruttet da han skulle oppsummere det første døgnet i Egypt i forkant av årets VM onsdag.

Med ord som «parodi» og «det er ville vesten» la han ikke skjul på han har følt at VM-opplevelsen hittil har vært under enhver kritikk.

Gøran Johannessen mener forholdene har bedret seg det siste døgnet.

– Vi har fått egen spisesal og buffet. Teststasjonen er tatt vekk fra vår etasje. Det er fortsatt mye folk når vi spiser, men det ville vært hyggelig å få noen faste tidspunkter med ikke så mange andre lag, sier Johannessen til TV 2 etter 24-28-nederlaget for Frankrike torsdag.

Testregime

IHF opplyser at alle involverte i mesterskapet skal testes ved ankomst, først med antistoffprøve og så med PCR-prøve som for spillere og støtteapparat skal gjentas etter hver kamp.

IHF-representanter og medierepresentanter skal testes en gang hvert tredje døgn.

Alle som har testet positivt ved ankomst er isolert. IHF opplyser at bortsett fra de bekreftede smittetilfellene har alle PCR-prøver så langt vært negative.

Flere kastet ut

Det internasjonale håndballforbundet skriver at det fortløpende jobber med å forbedre planene for å sørge for trygge omgivelser for alle involverte, og at personer som ikke overholder smittevernreglene vil bli ekskludert fra VM øyeblikkelig. De første eksklusjoner på det grunnlag ble gjort torsdag.

IHF kommenterte også medieoppslagene om at det ikke var fritt for tilskuere på Egypts åpningskamp onsdag. Det oppgis at de som ble observert på tribunen for det meste var akkrediterte personer, men IHF har bedt organisasjonskomiteen om å skjerpe inn at bare TV- og medierepresentanter i «boblen» får oppholde seg på publikumsområdene.