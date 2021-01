Bildene av politimannen gikk verden rundt – nå mottar han lik hyllest som Nelson Mandela

Bildene av Eugene Goodmann gikk verden rundt. For da en hel verden sjokkert ble vitne til at rasende Trump-tilhengere stormet, havnet Goodman midt oppe i dramatikken.

En video viser flere titalls Trump-tilhengere komme gående mot Goodman, som på dette tidspunktet var helt alene.

Se videoen øverst i saken!

Med den illsinte gruppen gående mot seg, klarer Goodman og lede mobben i motsatt retning av der store deler av USAs politiske ledelse var samlet.

Nå mottar den tidligere soldaten velfortjent hyllest. En tverrpolitisk gruppe med medlemmer av Representantenes hus vedtok i dag en lovgivning for å tildele kongressmedaljen i gull til Goodman.

Charlie Crist beskriver politimannen som en helt.

– Han er en helt. Kongressen var under angrep fra bevæpnede og voldelige ekstremister, og Eugene Goodman var den eneste som sto mellom mobben og Senatet. Jeg grøsser over å tenke på hva som kunne ha skjedd, hadde det ikke vært for Goodmans raske avgjørelser og forpliktelsen til sitt land, sier Crist ifølge NBC News.

Kongressmedaljen i gull er den høyeste sivile prisen Kongressen kan gi, og Rosa Parks og Nelson Mandela er tidligere mottakere av prisen.