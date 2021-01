Tom Cruise har kjøpt roboter som skal patruljere filmsettet

GOD KVELD NORGE: (TV 2): Skuespiller Tom Cruise har ved flere anledninger vist at han er opptatt av å følge koronatiltakene på sett. Nå skal han ha gått til innkjøp av roboter for å bedre sikkerheten.

Innspillingen av «Mission Impossible 7» pågår fortsatt, og for øyeblikket befinner de seg i Storbritannia før de skal videre til Dubai for å filme.

Skuespiller Tom Cruise (58) har siden starten av innspillingen vært veldig opptatt av at alle følger koronarestriksjonene for at innspillingen ikke skal stoppes.

Nå skal Cruise ha punget ut store summer for to høyteknologiske roboter på sett, skriver Page Six.

I NORGE: Her har Tom Cruise nettopp gjennomført et stunt under innspillingen i Norge. Foto: Geir Olsen

«Terminator»-robot

Robotene Cruise har skaffet skal bidra til å gjøre sikkerhetsprotokollene for koronaviruset bedre på sett.

Det skal de gjøre ved å patruljere på settet og bidra til at mannskapet skal kunne teste seg for koronaviruset.

En kilde fra filmsettet har uttalt seg om robotene til The Sun og sier følgende:

– Robotene er veldig sofistikerte og ganske skremmende. Det er som «Terminator», bare ikke like voldelig.

Kilden sier også at Cruise er veldig seriøs når det gjelder sikkerhet på filmsettet for at de ikke må avbryte innspillingen.

PAUSET INNSPILLINGEN: Da 12 personer i mannskapet testet positivt for korona i oktober ble det full stopp i innspillingen av «Mission Impossible 7». Foto: Chiabella James

Fem ansatte sluttet

I desember gikk et lydopptak viralt der man kan høre at 58-åringen får et raseriutbrudd på sett, fordi han hevder noen i mannskapet ikke holder en korona-vennlig avstand til hverandre.

Han truet da med at de fikk sparken dersom de ikke skjerpet seg. Ikke lenge etterpå var det fem ansatte som valgte å slutte.

I oktober var det 12 «Mission Impossible 7»-ansatte som testet positivt for korona. Det førte til at det ble full stopp i innspillingen av storfilmen.

Cruise skal i ettertid ha gitt uttrykk for at han ble opprørt over at andre ikke tar koronatiltakene like alvorlig som han selv.