Laila Bertheussen dømt til fengsel

OSLO TINGRETT: (TV 2) Laila Bertheussen dømmes til fengsel i ett år og åtte måneder for et angrep på demokratiet.

Dommen frifinner henne for ett punkt i tiltalen, det er post tre, som handler om å ha oppdiktet en straffbar handling. Bertheussen dømmes på alle de seks andre punktene, inkludert brudd på straffelovens paragraf 115, som omfatter et angrep på demokratiet.

Dommen er enstemmig.

PST og påtalemyndigheten mener Bertheussen har angrepet demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot profilerte politikere. Hun har hele veien nektet straffskyld og enhver kobling til tiltalen.

Wara møter ikke

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara er Bertheussens samboer, i tillegg til å være fornærmet i saken. Fredag formiddag opplyser hans bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til TV 2 at Wara ikke vil møte i retten til domsavsigelsen. Hun ønsker ikke å kommentere ytterligere.

Wara var tilstede under hele rettssaken mot samboeren. Da han vitnet, holdt han et sterkt forsvar av Bertheussen, og stilte spørsmål ved jobben PST hadde gjort under etterforskningen av saken.

Wara var lenge PSTs øverste sjef under etterforskningen.

Angrep på demokratiet

Tiltalen mot Bertheussen var på syv punkter. Det mest alvorlige tiltalepunktet er straffelovens paragraf 115, som omhandler et angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Her er Bertheussen-tiltalen I perioden fra 6. desember i 2018 til 10. mars i 2019 skrev hun «rasisit» på husveggen deres, ifølge politiet. Hun tegnet også et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, som sto parkert ved huset. Hun la også en hyssing som stakk ut fra drivstofftanken.

17. januar i 2019 sendte hun brev adressert til «Bertheussen/Wara» der hun kom med trusler som var skrevet med utklipp fra aviser, ifølge tiltalen. I brevet sto det blant annet «TREKK ANMELDELSE». Brevet settes i sammenheng med at hun anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of seeing» etter at de viste bilder av huset deres i en forestilling.

17. januar er hun også anklaget for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset som hun og Wara bodde i, mener politiet.

29. januar sendte hun et brev der det blant annet sto «Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?». Dette ble av politiet sett i sammenheng med at teaterstykket skulle nyoppsettes.

Mandag 5. februar festet hun ifølge tiltalen tøyremser og plastflasker inneholdende bensin på bilen hun og Wara disponerte, ifølge politiet.

Lørdag 2. mars la hun et ark i postkassen utenfor familiens hus der hun skrev: «JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKEK KOMME. VI VENTER PÅ DERE». Sammen med arket la hun knuste tabletter som lignet pulver, ifølge tiltalen.

Natt til 10. mars startet hun en brann i bagasjerommet på familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Hun ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det, mener PST.

Bertheussen skal også ha sendt et brennmerket brev til familien Tybring-Gjedde. Politiet anser dette som en trussel mot ekteparet.

Hun er også tiltalt for å ha vekket mistanke om en straffbar handling som aldri var begått, ettersom PST iverksatte etterforskning mot ukjente gjerningspersoner.

Det er samme paragraf som tidligere er brukt for å fengsle islamister som Mohyeldeen Mohamad og Mulla Krekar, henholdsvis for trusler mot Abid Raja (V) og Erna Solberg (H).

Strafferammen for brudd på paragraf 115 er ti år, og den samlede strafferammen i tiltalen mot Bertheussen er 16 år.

I norsk rettshistorie er det likevel ingen presedens for lange fengselsdommer ved brudd på paragrafen.

Påtalemyndigheten ba om to års fengsel. Bertheussens forsvarere ba om frikjennelse.