Håndballgutta skuffet i VM-åpningen – tapte for Frankrike

Sander Sagosen storspilte for Norge, men det ble et skuffende tap for Frankrike.

Norge - Frankrike 24-28 (13-13)

De norske håndballgutta tapte 24-28 VM-åpningen mot Frankrike.

Sander Sagosen storspilte i første omgang og endte til slutt opp som kampens toppscorer med ti mål. Nærmest Sagosen var Bjarte Myrhol og Magnus Jøndal med tre mål hver.

– Skuffelsen er stor. Det er en jævla drittfølelse. Jeg er ikke vant til å tape håndballkamper, så det er en uvant følelse. Den følelsen skal vi ikke ha igjen i mesterskapet, så det er bare å jobbe resten av mesterskapet. Nå må vi leve med kniven på strupen i 14 dagers tid, sier Sander Sagosen til TV 2.

Frankrike-målvakt Wesley Pardin storspilte mot Norge.

– Det var en tøff kamp mot et veldig godt lag. Så enkelt er det. Vi kom hit og er ikke overrasket over at de spilte bra, for vi vet at de kan. De har veldig mange gode spiller. Vi ble hengende bak og ble stresset av kampforløpet. Vi brente ekstremt mange hundreprosentsjanser, og da er det vanskelig å vinne kamper, sier Sagosen.

Sykdom i laget

Nedturen startet allerede før kampen da det ble klart at Norge måtte klare seg uten Christian O'Sullivan, som var ute med feber og magesmerter. Det skal ikke være mistanke om koronasmitte, men han testes torsdag kveld.

– Jeg håper han er med til neste kamp, sier Norges landslagssjef Christian Berge til TV 2.

Norge møter Sveits lørdag, før gruppespillet avsluttes mot Østerrike to dager senere.

– Vi har kniven på strupen. Vi spilte ikke en veldig god kamp, men den var ikke avgjørende, så vi får løfte oss, sier landslagssjef Berge til TV 2.

Frankrike best fra start

Anført av Kentin Mahé åpnet Frankrike best og ledet med tre mål på både 4-1 og 6-3. Tre norske scoringer på rappen sørget for 6-6.

Mye takket være Sander Sagosen fulgte de norske håndballgutta Frankrike resten av omgangen. Med sin sjuende scoring før pause sørget Sagosen for at det sto 13-13 til pause i Kairo.

Norge fikk ingen god start på andre omgang med tre franske scoringer på rappen. Det tok nesten åtte minutter før Gøran Johannessen scoret det første målet etter pause da han reduserte til 14-16.

Lagene var like langt etter 44 minutters spill da Sander Sagosen satte sikkert inn 18-18 på straffekast, men Frankrike svarte med å gå rett opp i 21-18. Det fikk Norges landslagssjef Christian Berge til å ta timeout.

Sagosen pakket inn

Det hjalp ikke nevneverdig, for Norge havnet under 20-26 med om lag sju minutter igjen å spille i Kairo. Samtidig ble Sagosen pakket langt bedre inn av de franske spillerne etter pause.

Norge var tre mål bak med fire minutter igjen å spille, men det ble ingen ellevill opphenting av de norske gutta, som tapte 24-28.

– Det er sånn jeg er vant til. Jeg vet at de vil stoppe meg. Det klarte de virkelig i andre omgang, og jeg må se hva jeg gjorde feil. Jeg synes vi kom til sjanser i andre omgang, så vi spilte ikke dårlig, men vi ble litt stresset og tok litt kjappe avslutninger, sier Sagosen til TV 2 etter kampen.

I den andre kampen i gruppen torsdag vant Sveits 28-25 over Østerrike. Norge møter Sveits i sin neste kamp lørdag kveld. Sveitserne kom inn etter at USA trakk seg på grunn av en haug med med koronasmittede spillere.