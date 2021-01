Liverpool-kjenner om forsvarsproblem: - Premier League står på spill

Liverpools forsvarsproblemer har stort sett vært samtaleemnet i den rød delen av Liverpool siden Virgil van Dijk og Joe Gomez ble satt på sidelinjen med langtidsskader tidligere i sesongen. Nå tror derimot en av de fremste Liverpool-kjennerne, og journalist i anerkjente The Athletic, James Pearce, at supporterne kan glemme en ny midtstopper i januar.

– Ifølge de jeg har pratet med innad i klubben er det veldig usannsynlig at Liverpool kommer til å signere noen i januar. Jeg vet at noen vil si at de holder kortene tett til brystet, men man må huske at det er lenge siden de mistet Virgil van Dijk og Joe Gomez. Om Liverpool har hatt planer om å kjøpe ville de hatt en spiller klar 1. januar, sier Pearce til TV 2.

Pearce frykter derimot at det kan koste dyrt dersom klubben velger å fullføre sesongen med den troppen de har tilgjengelig per dags dato.

– Realiteten er at koronapandemien har kostet Liverpool over én milliard kroner så langt og det tallet kommer til å øke. Så det er også et spørsmål om Liverpool har råd til å kjøpe nå, samtidig som det på den andre siden er et spørsmål om de har råd til å ikke gjøre det. Premier League og Champions League står på spill, advarer eksperten.

Flere problemer

Før søndagens toppkamp mot Manchester United er Liverpool tre poeng bak i tittelkampen. Jürgen Klopps mannskap har heller ikke vunnet på de siste tre kampene i Premier League.

– Det er uvanlig med tanke på den utrolig høye standarden de har hatt de senere årene. Liverpool-supporterne har vært bortskjemte de siste sesongene og laget har vært mer eller mindre som en maskin, sier Pearce.

Men for øyeblikket virker det å være noe rusk i det maskineriet, men det handler ikke nødvendigvis om det defensive ifølge The Athletic-journalisten.

– Det ironiske er at det har vært så mye snakk om de defensive utfordringene, men problemene har faktisk vært i den andre enden av banen. Frontrioen har slitt med å levere på det nivået de kan, forklarer Pearce. Han tror de defensive utfordringene har forplantet seg til resten av laget.

– Om Liverpool har hatt muligheten til å bruke Fabinho og Jordan Henderson på midtbanen ville det sett annerledes ut. Liverpool mangler noe offensivt når de to ikke spiller i sine vante posisjoner. Tross problemene er Liverpool på toppen av tabellen og stadig med i tittelkampen, men om de skal holde seg der må de finne løsninger.

Forsterker til sommeren

Og kanskje finnes de løsningene i Tyskland. Flere spillere har vært linket til Anfield den siste tiden, blant andre Ozan Kabak og Dayot Upamecano som begge spiller i Bundesliga.

– Det foregår mye arbeid bak lukkede dører. Selv om Liverpool ikke har signert en ny midtstopper, så er de fullt klar over problemet. Jeg vet de for eksempel har snakket med Kabak i Schalke, men de valgte å ikke fortsette der, opplyser Pearce.

Han tror heller klubben kommer til å gjøre et framstøt på RB Leipzigs Upamecano til sommeren.

– De ser den svakheten de har i troppen og de vet at de må gjøre noe, men trolig skjer det ikke noe før i sommer. Da har man en bedre sjanse til å få de spillerne man ønsker til en rimeligere pris, samtidig som de har bedre oversikt over utviklingen i pandemien, sier han og legger til:

– Jeg tror Upamecano er høyt på en ønskeliste til sommeren.

– Den største kampen i engelsk fotball

På søndag må Liverpool derimot klare seg med det de har når serieleder Manchester United kommer på besøk. Forrige gang lagene møttes på Anfield vant Liverpool 2-0, etter en kamp scouserne ikke glemmer med det første.

– Høydepunktet forrige sesong var seieren mot Manchester United i januar. De følelsene den kampen utløste... bare tanken på det får hårene på ryggen til å reise seg. Det var dagen Liverpool-supporterne turte å si høyt at vi kommer til å vinne ligaen, forteller Pearce.

Men der Manchester United kom til Anfield som en middelhavsfarer i fjor, kommer de nå som serieleder og tittelutfordrer.

– Forskjellen denne sesongen er at United faktisk er en trussel. Det handler ikke bare om forholdet mellom klubbene denne gangen, det betyr faktisk noe mer med tanke på tittelen, sier Pearce, før han legger til:

– Det er en kamp som gir deg vann i munnen og det faktum at de nå møtes som utfordrere gir kampen et ekstra element.

SØNDAG: Se Liverpool - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 17.00.