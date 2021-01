Vurderer «mega-lockdown» etter dyster dødsrekord

Til tross for at vaksinene er i full utrulling, sliter Europa stort med både høye smitte- og dødstall.

Blant disse er Tyskland, som det siste døgnet har registrert 1244 nye dødsfall. Aldri før har det blitt registrert så høye dødstall i landet.

Forbundskansler Angela Merkel er derfor beredt på å gå drastisk til verks. Ifølge Tysklands største avis Bild vurderer Merkel nå en «mega-lockdown».

KORONA-KRISE: Angela Merkel er bekymret. Foto: Michael Sohn / AP

Tyskland stengte ned 2. november for å få bukt med smittespredningen. Nedstengingen skal etter planen vare ut januar, men Tysklands statsminister Angela Merkel ønsker trolig å forlenge tiltakene til mars, ifølge den tyske avisa Bild.

– Mer smittsom

En «mega-lockdown» innebærer blant annet en fullstendig nedstenging av all kollektiv transport. Både inn og ut av byene.

Det er særlig den britiske mutasjonen som skaper trøbbel for flere land i Europa, og eksperter frykter at tiltakene som er iverksatt, ikke er tilstrekkelig for å stanse den nye mutasjonen som har vist seg å være mye mer smittsom.

I den første bølgen var Tyskland et av landene som klarte seg soleklart best i Europa, men har blitt hardt rammet i runde nummer to. Bare det siste døgnet er det registrert 25,164 nye tilfeller ifølge Robert Koch-instituttet.

Lothar Wieler, presidenten for instituttet, sier data tyder på at innbyggerne i Tyskland reiser mer nå enn de gjorde under den første bølgen, og dermed bidrar til at viruset sprer seg i større grad.

Portforbud etter 18.00

Også Frankrike opplever en sterk spredning av smitte. Myndighetene har derfor iverksatt portforbud etter klokken 18.00, i hele landet. Tiltaket varer i første omgang i to uker.

– Dette tiltaket innføres for å unngå enda sterke tiltak, sa statsminister i Frankrike Jean Castex under en pressekonferanse torsdag.

Statsministeren understrekte at situasjonen for det meste er «under kontroll», men at den er svært sårbar. Det siste døgnet er det reigstrert 23.000 nye tilfeller i landet.

Irland sliter

Skoler vil forbli åpen, men alt av innendørs idrett er forbudt, skriver France 24.

Lothar Wieler ved Robert Koch-instituttet bruker Irland som eksempel på hvor fort smittesituasjonen kan snu. Landet så ut til å ha god kontroll, men så fikk opplevde de et utbrudd med den britiske mutasjonen.

Irland har nå 1.407 smittede per 100.000 innbygger, og ligger nå på en andreplass av alle land i verden, ifølge tall fra John Hopkins-universitetet.

I Sverige er også korona-krisen stor. Torsdag passerte de 10.000 korona-dødsfall, etter at 351 personer er registrert døde det siste døgnet.

TRAVELT: Svenske helsemyndigheter har det travelt om dagen. Foto: Björn Larsson Rosvall /tt

Professor Joacim Rocklöv, som jobber ved Umeå-universitetet, er slett ikke overrasket over de høye dødstallene og frykter at antallet kan øke til mellom 12.000 og 15.000.

– Det er en høy spredning. Mange blir smittet. Det har pågått en stund nå og vil fortsette en god stund til vaksinene gir mer effekt, sier han.

Vendepunkt

Sverige ligger på 26. plass i verden over flest døde per 100.000 innbyggere, viser tall fra Johns Hopkins-universitetet. Sverige har 96,57 dødsfall per 100.000, mer enn en ti ganger flere enn Norge (9,58).

Nåværende statsepidemiolog Anders Tegnell kunne derimot ikke forestille seg at tallene skulle bli så høye som de er blitt. Han forklarer det høye dødstallet med at covid-19 er en farlig sykdom, særlig for syke eldre.

– Om spredningen er høy og man ikke har gode nok forutsetninger for å hindre smitten fra å komme inn på sykehjemmene, er det vanskelig å forhindre høye dødstall, sier Tegnell.

Han peker på at landet nå står overfor et vendepunkt dersom de får vaksinert de som bor på sykehjem.

– Hvis vi når dem i løpet av de neste ukene, noe jeg tror vi kan, vil det drastisk endre utviklingen av antall dødsfall allerede innen en måned, sier Tegnell.

