Skrekktall for Støre: Ap-lederen har mistet støtten i LO-grasrota

InFact har gjennomført en måling Nettavisen, hvor de har spurt: «bør Jonas Gahr Støre skiftes ut som partileder på landsmøtet i april».

Undersøkelsen har 3.245 respondentert. Av de er 701 medlemmer av LO.

LO er Aps høyborg. Blant LO-medlemmene er dommen nådeløs:

Hele 40,2 prosent mener Støre bør skiftes ut på Ap-landsmøtet. Bare 3 av av 10 (30,2 prosent) mener han bør fortsette i jobben, mens 29,6 prosent er usikre.

– Dette er fryktelig dårlige tall, ikke bare for Ap-leder Jonas Gahr Støre, men også for LO-ledelsen, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

– LO-ledelsens forsvar av Støre som partileder viser at de for tiden er i utakt med egne medlemmer. Det bør gi grunn til bekymring, i hvert fall hvis dette vedvarer over tid, sier Eriksrud.

Aslak Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Han mener det kan rokke ved et historisk samarbeid.

– Det historiske og tette samarbeidet mellom LO og Ap er basert på at disse to er gigantene innenfor norsk arbeiderbevegelse. Hvis Aps leder, og Ap som parti, mister oppslutning blant LOs medlemmer og tillitsvalgte rundt om på norske arbeidsplasser, vil det kunne utfordre hele det fagligpolitiske samarbeidet dem i mellom. Det kan bli vanskelig for LO-ledelsen å forsvare overfor sine medlemmer at LO-lederen og flere forbundsledere skal sitte i Aps sentralstyre og at de skal gi titall millioner kroner i valgkampstøtte til partiet, hvis medlemmene helst hadde sett at andre styrte landet, sier Eriksrud.

Tar du med alle de 3.245 respondentene, viser det at Støre faktisk har større støtte når man tar med resten av befolkningen og ikke bare LO-medlemmer:

38,9 prosent mener Støre bør skiftes ut på landsmøtet.

29,1 prosent mener han ikke bør skiftes ut.

33,1 prosent svarer at de ikke vet.

Faller i Ap-bastionen

I helgen avslørte TV 2 interne tall som skaper hodebry for Ap-ledelsen. En intern LO-måling viser at bare 3 av 10 medlemmer vil stemme Ap.

Likevel har LO-ledelsen slått ring om Jonas Gahr Støre de siste dagene.

I helgen rykket LO-leder Hans Christian Gabrielsen ut i TV 2 og pekte på at hele ledelsen har et felles ansvar.

– Vårt mål er at Arbeiderpartiet blir det største partiet, og at vi kan bytte ut dagens høyreregjering. Jonas er vår kandidat til å lede en Ap-ledet rødgrønn regjering, sa Gabrielsen i en skriftlig uttalelse.

På spørsmål om hvordan Støres popularitet er i Fellesforbundet, svarte leder Jørn Eggum dette:

– Jeg har ikke møtt noen annen Ap-leder som har reist mer og møtt flere av våre folk enn Jonas. Han står støtt hos våre som statsministerkandidat, sa Eggum, som også sitter i partiets sentralstyre.