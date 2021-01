Møt scouseren som gikk mot strømmen: – Hatet av hele skolen

Med en Manchester United-drakt tredd godt utenpå genseren møter Teza Simukulwa TV 2 et lite stykke utenfor Liverpool. En scouser litt utenom det vanlig.

– Jeg har brukt drakten ute blant folk tidligere, men ikke på en god stund. Noen plasser tør jeg ikke det, men de fleste plasser går det greit, ler Simukulwa.

27-åringen ble født i Zambia, men scouser-dialekten er ikke til å ta feil av. Allerede som baby flyttet Simukulwa og familien til Liverpool, og i sin tidlige barndom tok han et valg som skulle vise seg å være noe upopulært.

– Jeg vet det er litt kontroversielt, men når man liker et lag, så liker man dem, og det kan man ikke endre på. For meg har det alltid vært Manchester United, humrer han.

– Hvor gikk det galt?

– Ha-ha, hvor gikk det galt... Jeg vet ikke, det har vært sånn fra barndommen. Jeg ble ikke tvunget til å støtte dem, men det var de jeg bestemte meg for å støtte, forklarer Simukulwa.

– Hatet av hele skolen

Selv om hele hans omgangskrets holdt med Liverpool, valgte altså Simukulwa å gå egne veier. I begynnelse visste han ikke om han skulle tørre å si sannheten til vennegjengen.

– Jeg ville ikke skjule hvem jeg støttet, men jeg prøvde å late litt som noe annet. Jeg bestemte meg tidlig for å fortelle alle at jeg støtter Manchester United, sier han og fortsetter:

– Det ble litt tulling og baksnakking, men etter de første reaksjonene gikk det fort over. For det var ikke sånn at jeg så United vinne og bestemte meg for å heie på dem, jeg liker faktisk fotball.

FIKK GJENNOMGÅ: Simukulwa ble i barndommen et enkelt offer for Liverpool-supporterne. Foto: Olof Andersson

Men selv om han liker fotball, så var han ikke skolens mest populære gutt da Liverpool og Manchester United barket sammen. Spesielt ikke om de røde djevlene stakk av med alle poengene.

– De kampen som ble spilt da jeg var liten var helt enorme. Jeg visste at dersom United vant ble jeg hatet av hele skolen dagen etterpå. For min egen sikkerhets skyld prøvde jeg å ikke gni det for mye inn. Om Liverpool vant holdt jeg meg derimot mer stille, ler Simukulwa, før han kommer med et lite stikk til sine Liverpool-venner:

– Jeg føler Liverpool-supporterne har vært sjalu i mange år, men nå føler jeg litt det samme som de har brukt å føle på. Men de skal få ha sine fem minutter med glede, det snur snart.

Tror på Solskjær

Om det blir Liverpool- eller Manchester United-supporterne som har størst grunn til å le søndag vil tiden vise, men Simukulwa er i det minste godt fornøyd med at hans lag kommer til Anfield som serieledere.

– De siste tre årene har Manchester United gått inn til disse kampene, både hjemme og borte, som store underdogs. Nå er det mer sidestilt og det er viktig. Selv om vi ikke er favoritter, så kan det faktum at vi nå leder serien ta av litt av presset, mens Liverpool på sin side føler at de må vinne, forklarer han.

Simukulwa er også en av flere United-supportere som har latt seg overbevise av Ole Gunnar Solskjær de siste månedene.

– Ole har vokst på meg. Han var perfekt som midlertidig manager, men jeg tvilte litt da han fikk jobben permanent. For øyeblikket tror jeg han er riktig mann. Hvor lenge det varer vet jeg ikke, men for øyeblikket er han det. Han gjør enn bedre jobb enn det jeg hadde forventet, sier han.

På søndag barker to lag med stolte rekorder sammen til toppkamp. Liverpool har ikke tapt på 67 hjemmekamper i Premier League, mens Manchester United har gått 15 strake bortekamper uten nederlag. Sist gang Solskjærs menn tapte en fotballkamp på fremmed gress i ligaen var på nettopp Anfield forrige sesong. Nå håper Simukulwa at det er hans tid til å ha skryte-rettighetene.

– Det ville være helt enormt om Manchester United skulle vinne, spesielt med tanke på den rekorden Liverpool har på hjemmebane. En seier her kan gi United-spillerne nok selvtillit til å slå alle, sier han.

– Hva om de taper?

– Ha-ha, da logger jeg av alle sosiale medier. Vennene mine kommer til minne meg på det i en god stund, men jeg melder meg bare ut, avslutter United-supporteren med et smil.

