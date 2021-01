– De hadde kun én agenda. Det var å kaste meg ut

– Her har jeg opplevd mye gøy, gliser Pedersen når TV 2 møter ham på Levermyr Stadion i Grimstad.

For det var nettopp her hans lille trenereventyr begynte da han i 2014 overtok Jerv, som første klubb etter at han la opp som spiller ett par år før.

Seks år etterpå og mange erfaringer rikere er han tilbake. Denne gang som trener for kvinnelaget Amazon Grimstad. Og nok en gang ønsker han å skape fotballfeber i skjærgårdsparadiset.

Men veien dit har vært lang.

Sjokkbeskjeden

28. september 2017: Med kun fem runder igjen lå Start på 2.-plass i Obos-ligaen med stø kurs mot opprykk. Men på vei hjem fra Uefas Pro-lisenskurs i Sveits får Start-treneren likevel mistanke om at noe er riv ruskende galt.

DEN GANG DA: Steinar Pedersen og Steffen Lie Skålevik i vill jubelrus under ett av Starts mål i seieren mot Jerv i september 2017. Senere samme måned var han ferdig i barndomsklubben. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB

Han har vært taus om hvordan han opplevde tiden som fulgte. Inntil nå.

– Vi hadde spilt uavgjort mot Levanger på søndagen der, og jeg dro rett fra den kampen og ned til Sveits. Da jeg satt på flyplassen på vei hjem på torsdagen fikk jeg en tekstmelding om at jeg var kalt inn på møte. Da skjønte jeg med en gang hva dette handlet om, forteller Pedersen.

Da han landet på flyplassen hjemme i Kristiansand kastet han seg i bilen. På vei inn mot sentrum strømmet tankene til.

– På det tidspunktet går du inn i en helt annen modus. «Hva gjør jeg nå?», tenkte jeg. Man ville forberede seg så godt som mulig, men det var ekstremt vanskelig.

GJENFORENES: Steinar Pedersen skuer utover gressteppet han kjenner bedre enn de fleste. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Det hadde gått ett år og ti måneder siden han ble lansert som ny Start-trener etter braksuksessen med Jerv. Med tre perioder i klubben som spiller i tillegg, var Start klubben over noen som sto hjertet nærmest.

Det skulle nå endre seg.

– Når den prosessen først er i gang, så er det ingen vei tilbake. Man har tapt, sier Pedersen, og fortsetter.

– I det øyeblikket jeg gikk inn på det kontoret til ledelsen, så var det aldri snakk om hva vi kunne gjøre for å fortsette. De hadde én agenda, og det var å kaste meg ut.

Les daværende sportslig leder Tor-Kristian Karlsens tilsvar lenger nede i saken.

Han husker ennå følelsen han satt igjen med. Fortvilelsen rådet.

Tor-Kristian Karlsen, tidligere sportslig leder i Start. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det var helt jævlig. Man sitter der maktesløs og skal ivareta sine egne interesser. Man skal verne om seg selv og de rundt seg. Det var en brutal beskjed å få.

Hva nå, Steinar?

De neste ukene var harde. Også pappa og mangeårig keepertrener Erik Ruthford Pedersen, som hadde vært tilknyttet klubben gjennom flere tiår, forlot Start i kjølvannet av sønnens avskjedigelse.

– Det var tøft. Tøft for meg og tøft for familien. Mange personer som pleide å være glade i Start, var plutselig ikke glade i Start lenger.

Pedersen ønsker ikke å fremstå som en syter. Gjennom 19 år som spiller hadde han 26 forskjellige trenere. Dermed vet han hvordan hvordan mekanismene i toppfotballen fungerer.

NY HVERDAG: Pedersen instruerer spillerne sine før treningen starter. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Likevel innrømmer han at sparkingen bekymret ham for framtiden. Bare to år tidligere var han blant Norges heteste trenernavn.

– Det er klart: Det å bli kastet ut på det tidspunktet av karrieren gjør at man tenker igjennom ting. Hva nå, Steinar? Hva tenker folk? Hva blir ettermælet? spurte han seg selv.

Tor-Kristian Karlsen ble hentet inn som sportslig leder sommeren 2017, i perioden Start lanserte sin ambisiøse plan om å etablere seg i toppen av norsk fotball.

Den gang begrunnet Karlsen og øvrig ledelse i Start avgjørelsen med at Pedersen «med tanke på planene og ambisjonene, ikke var riktig mann for klubben».

– Dette er en episode som skjedde for tre og et halvt år siden, og er blitt kommentert gjentatte ganger, så jeg ser ikke noe behov for å legge noe til her. Men jeg ønsker Steinar Pedersen lykke til i Amazon Grimstad og håper han lykkes der, sier Karlsen til TV 2.

Fem investorer skulle gjennom aksjeselskapet «Start En Drøm» finansiere Starts satsning. Siden den gang har det blitt to opprykk og to nedrykk for sørlendingene.

– Jeg er også ferdig med hendelsen, men er det noe jeg angrer på, så er det at jeg ikke sto mer opp for meg selv i etterkant, sier Pedersen.

Restarten

I mellomtiden har Pedersen vært på jag etter neste steg i karrieren. Etter opphold i Telemark Fotballkrets, NFF og Arendal tar han nå fatt på sitt neste prosjekt: Å gjøre Amazon Grimstad til et flaggskip på kvinnesiden på Sørlandet.

Men først måtte han bli enig med seg selv om han virkelig ville forbli i fotballen.

HÆRFØRER: Steinar Pedersen vil oppnå store ting med Amazon-jentene. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Jeg måtte gå noen tydelige runder med selv denne høsten. Hvor står jeg og hva vil jeg jobbe med? Skal jeg fortsette med dette karrierejaget? Jeg har holdt på med dette siden jeg var 18, forklarer han.

Svaret kom raskere enn han hadde trodd.

– Jeg begynte raskt å kjenne på at jeg ikke er ferdig. Jeg ville fortsette, men kanskje på en annen måte. Så kom telefonen fra Grimstad, forteller Pedersen.

Etter å ha latt det uventede tilbudet modne en stund ble han så enig med klubben om en treårskontrakt.

– Jeg ser på dette som en viktig oppgave, og opplever at damefotballen er i utvikling - på vei opp og fram. Fra Klepp på Jæren til Oslo finnes det ett fotballmiljø på kvinnesiden fra 1. divisjon og opp. Det er i Grimstad. Det blir veldig spennende å se hvordan en kan påvirke, forteller Pedersen.

Lei «karrierejag»

I 1997 ble sørlendingen første nordmann som vant Champions League da han spilte i Borussia Dortmund. Kontrastene til treningshverdagen på det frostdekkede kunstgresset denne januarkvelden i lille Grimstad kunne knapt vært større.

PÅ FELTET: – Jeg elsker fotballfaget og alt det innebærer, sier Steinar. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Og allerede en og en halv måned inn i sitt nye virke har han fått tydelig for seg hva det å spille fotball som kvinne i Norge innebærer.

– En merker stor forskjell på tilretteleggingen. Ressursene, forutsetningene og rammene. Rammene for jenter som vil opp og fram er helt annerledes, og jeg synes det er helt på sin plass at man gjør noe med det, sier han bestemt.

Han tenker seg om, før han fortsetter resonnementet.

– Argumentene om at den kommersielle verdien ikke er der og bla, bla, bla.. Man må snu på det – og heller skape et interessant produkt. Men vi trenger drahjelp.

– Det handler i første omgang om å skape et godt treningsmiljø og riktig prsetasjonskultur for å legge til rette for at spillere som vil og opp fram får muligheten til det.

Forrige sesong endte Amazon-jentene på 7.-plass i 1. divisjon. Nå er klubbens mål å sette kursen mot – og etablere seg i Toppserien. Men han har ikke særlig dårlig tid. Og rent personlig? Leve mer i nuet. Han er ganske mett av det han beskriver som «karrierejag».

– Jeg vil være den beste utgaven av meg selv. Det gjør meg bedre, også på feltet. Det har jeg erfart. Og de opplevelsene jeg har vært igjennom har definitivt gjort meg sterkere. Ting man opplever, tøft eller ikke, er med på å forme deg, avrunder Pedersen.