Adrian Sellevoll har blitt langrenns-entusiast etter 71 grader nord

– Jeg hadde en og en halv mil på langrennsski her om dagen, sier Adrian Sellevoll når han gjester God kveld Norge.

Musikeren og TV-profilen, som har bemerket seg i både Farmen kjendis, Skal vi danse og Ex on the beach, er nå å se i 71 grader nord – Norges tøffeste kjendis. Og friluftsfokuset der har gitt mersmak.

– Ja, jeg har gått mye tur, sier han.

Hardt miljø

Sellevoll har fortalt åpent om en trøblete fortid med mye rus, og i høst uttalte han seg om det mye omtalte vennskapet til Petter Northug.

– Hele landet blir verre og verre på de festegreiene. I hvert fall i de miljøene vi vanker i, er det vanskelig å si nei til en fest, sa Sellevoll til God kveld Norge den gang.

Nå har Sellevoll lagt om livsstilen, gitt ut flere låter som er streamet mange millioner ganger, og altså tatt frem langrennsskiene igjen.

Vurderer skirenn

Men selv om også Northug stadig er på skitur i marka rundt Oslo, har ikke Sellevoll latt seg utfordre til en tur.

– Jeg har ikke stått på ski med han ennå, men jeg har snakket med ham om Janteloppet (Northugs eget skirenn på Hafjell, red.anm), og jeg lurer på om jeg skal gå det i påsken, sier Sellevoll.

– Men Petter må nok trene meg litt om jeg skal være med på det løpet!

Bæsjet på fjellhylle

Selv om Sellevoll har roet seg på privaten, er det ikke til å stikke under en stol at han lager show på skjermen.

Allerede i første program av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» kunne vi se Sellevoll gjøre sitt fornødne på toppen av et fjell, med de øvrige deltakerne som tilskuere.

– Må man så må man!, ler Sellevoll

I helgens episode byr han nok en gang på seg selv når han kaster klærne og nakenbader.

– Hater å tørke klær

– Jeg gadd ikke å gjøre ullbokseren våt, for da må jeg tørke den, og jeg hater å tørke ting og stresse, henge opp snor og sånt, forklarer han.

Han innrømmer at det var kaldt, men deilig.

– Og hva var den hockeystillingen der da du kom opp igjen?

– Skulle sikkert lufttørke litt, få sånn air, det var kaldt og godt, ler Sellevoll.