Rundlurte Farmen-produksjonen og stjal til seg sprit på gården

I uke én av «Farmen kjendis» får deltagerne blant annet i oppdrag å lage parfyme. I parfyme må man ha sprit, og kjendisene får en helflaske med brennevin på 60 prosent.

Men for å lage parfymen trengte deltagerne kun to små centiliter med sprit, og dermed satt de igjen med mye flytende moro. Dessverre for deltagerne skal alt dette leveres tilbake til produksjonen, men Signy Fardal, som hadde ansvaret for parfymen, syntes det ble for dumt.

– Det var ergerlig. Alt som kunne sprite opp hverdagen, bokstavelig talt, var kjærkomment, forteller hun til God kveld Norge.

Ville grave ned flaska

Det er da hun og storbonde Eli Kari Gjengedal får en ide. De planlegger å grave ned flaska, for å kunne kose seg senere. Men Gjengedal fikk såpass kalde føtter at hun spurte produksjonen først.

STORBONDE: Denne storbonden er ikke så uskyldig som hun ser ut. Foto: Espen Solli

– Storbonden signerer jo på at alt er levert tilbake, så det satt langt inne å stjele den flaska. Jeg sa ifra til produksjonen slik at de kunne være med å filme. Vi tenkte det var god TV at jeg og Signy gravde ned spritflaska, ler Gjengedal.

Dessverre sa produksjonen nei, og det er da Espen Thoresen kommer inn i bildet. Han har nemlig en enda bedre plan for hvordan de kan beholde flaska med sprit.

– Jeg heller spriten over på min vannflaske, også heller jeg vann på spritflaska. Så lager jeg til et uhell, hvor jeg mister og knuser flaska, forklarer en stolt Thoresen i studio til God kveld Norge.

MASTERMIND: Espen Thoresen kom til slutt på planen om å knuse flaska. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Fardal sine replikker

Da skulle Fardal spille rollen som fortvilet, og måtte ta fram sin indre skuespiller.

– Min rolle var å være sjokkert. Jeg overspilte nok litt, men det ble ikke avslørt, sier Fardal, og minnes replikkene sine:

«Å nei, Espen! Har du knust flaska, nå får vi ikke levert den tilbake!»

Planen funker og produksjonen kommer løpende, men Espen blir bekymret for at de skal lukte at det ikke er sprit på bakken - men vann.

– Heldigvis så har dem munnbind! Så de lukter ingenting, ler Espen.

Fardal var litt redd for å bli tatt.

– Ja, det var grunnen til at jeg overspilte. Jeg følte at vi var ulydige. Men vi var stort sett lovlydige, dette var kanskje det mest dramatiske vi gjorde. Litt engstelig var jeg, sier hun.

PARFYME: Signy hadde ansvaret for parfymen, og spriten, i utgangspunktet. Foto: Espen Solli

Storbonde Gjengedal skammer seg ikke i ettertid.

– Det var gøy at Espen kjørte på med stuntet sitt. Små ting blir veldig store der inne.

Koste seg i «tide og utide»

I etterkant forklarer Fardal at Thoresen fikk et slags eierskap til flaska, hun fikk nemlig ikke smake på spriten.

– Nei, men jeg hørte rykter om at Espen inviterte med seg noen av gutta for å ta en støyt. Da ble jeg forundret for jeg tenkte vi gjorde det for felleskapet, sier hun.

Gjengedal forteller at flere av deltagerne koste seg med litt «snaps» i tide og utide.

God kveld Norge har kontaktet TV 2 for å høre hva de tenker om stjeling av sprit på Farmen. Programredaktør Kathrine Haldorsen sier følgende:

– Vi hadde en mistanke om at knusingen av flasken var spill for galleriet, men vi involverer oss ikke i hvordan deltagerne velger å løse ukesoppdrag. De lurer ikke produksjonen hvis de stjeler fra ukesoppdraget, de lurer Mentor og risikerer å få ukesoppdraget underkjent.