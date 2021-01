– Selv Magnus har hatt det tungt

Lørdag fra kl. 13.45: Se første dag av Tata Steel Chess på TV 2 Sport 2 og Sumo.

– Jeg slikket litt sår til å begynne med. Det var et lite slag i trynet der og da, og veldig frustrerende, sier Magnus Carlsen til TV 2.

Han sikter til romjulsturneringen i Champions Chess Tour, internettouren han selv har eierinteresser i.

Sjakkeneren ble sendt på hodet ut i kvartfinalen mot Daniil Dubov. En måned i forveien tapte han overraskende en finalekamp mot Wesley So, da i den første av ti turneringer i Champions Chess Tour.

– Helt siden den begynte i november, føler jeg at spillet ikke har vært helt på plass. Det har egentlig vært mest frustrasjon, medgir Carlsen, som skrev at han opplevde en formsvikt likte før nyttår:

People may play have good days or bad days against me, and I against them, but after another collapse the bottom line is that I'm in a deep funk right now, and it's really frustrating — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 30, 2020

– Hatt det tungt

30-åringen spilte turneringene fra et hotell i utlandet, men ville ikke gå ut med hvor han befant seg. Hans far og manager, Henrik Carlsen, tror det gjorde godt for sønnen å komme seg litt bort.

Henrik Carlsen er optimistisk på sønnens vegne foran Tata Steel. Foto: Carina Johansen

– Det pussige er at til tross for at Magnus er veldig privilegert på alle måter, har selv han syntes at det har vært tungt med begrensningene de har hatt til og med hjemme i Oslo, forteller Henrik til TV 2.

– Redusert sosialt liv, og litt vanskeligere å trene sammen med noen og så videre. Og da skjønner vi litt hvor tungt dette må være for mennesker som faktisk er direkte berørt helsemessig, jobbmessig eller på andre måter. Nettopp derfor tror jeg at selv for Magnus var det viktig å komme et annet sted og få en avveksling, slik at han er topp motivert når vi kommer til Wijk aan Zee. Og har et helt annet tankesett enn han ville hatt hvis han hadde sturet hjemme i to måneder, fortsetter han.

I den lille, nederlandske byen skal han spille Tata Steel – en turnering han har vunnet sju ganger tidligere.

Der får han ikke mulighet til å revansjere tapet mot Dubov. Russseren måtte trekke seg fordi en nærkontakt ble smittet. Tyske Alexander Dontsjenko, langt lavere rangert, tar plassen hans.

– Vendepunkt

Sjakkeneren har tro på at turneringen kan være akkurat det han trenger for å snu den vonde trenden. Han fikk en god trekning fredag, og havnet på siden som skal spille sju partier med hvite brikker og seks partier med svart.

Først ut er den iranske kometen Alireza Firouzja.

– Jeg har opplevd tidligere også at den turneringen har «kickstartet» noen år for meg. I tillegg har den hjulpet meg ut av noen litt dårligere perioder. Så jeg har absolutt tro på at dette kan bli et vendepunkt etter en litt dårlig periode, sier Magnus Carlsen.

UTFORDRER: I fjor var det Fabiano Caruana (til høyre) som stakk av med seieren i Tata Steel. Magnus Carlsen ble nummer to. I år skal de igjen knive om seieren. Foto: Kena Betancur Koen Suyk

Pappa Henrik er enig. Han påpeker at det har buttet litt imot for sønnen også tidligere.

– De siste fem-seks årene har det gått litt mer opp og ned enn de foregående fem årene. Sånn sett er denne desembermåneden, som vi er svært misfornøyde med, ikke så uvanlig, mener Henrik Carlsen.

Carlsens program 1. runde: Alireza Firouzja

2. runde: David Antón

3. runde: Aryan Tari

4. runde: Jorden van Foreest

5. runde: Alexander Dontsjenko

6. runde: Jan-Krzysztof Duda

7. runde: Pentala Harikrishna

8. runde: Andrej Esipenko

9. runde: Nils Grandelius

10. runde: Fabiano Caruana

11. runde: Anish Giri

12. runde: Radoslaw Wojtaszek

13. runde: Maxime Vachier-Lagrave *Svarte brikker i fet skrift.

– Veldig viktig

Turneringen er ekstra viktig med tanke på at VM venter senere i år. Trolig spilles kampen i høst.

Siden pandemien brøt ut, har Magnus Carlsen knapt nok spilt klassisk langsjakk. Sist var under Norway Chess i oktober. I tillegg står han over Grand Chess Tour i år, som gjør at Tata Steel blir en av få muligheter til å terpe på VM-formen.

– Det blir utvilsomt veldig viktig, og en sjelden og veldig kjærkommen anledning til å spille klassisk, sier sjakkeneren.

Seieren tar han ikke for gitt. I Nederland venter enkelte lavere rangerte spillere, men også stjerner som Fabiano Caruana og Maxime Vachier-Lagrave.

– Jeg tror det kommer til å bli et ordentlig rotterace. Flere av de på toppen har både potensial og ambisjoner til å score veldig mye poeng, spår 30-åringen.

Se første dag av Tata Steel på TV 2 Sport 2 og Sumo lørdag fra kl. 13.45. Du kan også følge utviklingen i livesenteret på tv2.no.