Da Rachel og Kristian ikke fant rådene de trengte for å pleie parforholdet etter at de var blitt småbarnsforeldre, valgte de å ta saken i egne hender.

Mange kan nok kjenne seg igjen i at kjærestetiden man hadde mye tid til før småbarnslivet, forsvinner litt etter litt. Slik ble det også for Rachel og Kristian David Elgen (37), som er stolte foreldre til tre gutter.

PÅ REISE: Rachel og Kristian elsker å reise. Foto: Privat

Paret beskriver seg selv som et aktivt par. De har kjent hverandre i 20 år, vært kjærester i 13 år og gift i 10 av dem.

– Vi hadde mye energi til hverandre, til å være sammen og pleie forholdet. Vi har jo veldig mange like interesser som vi dyrker sammen, sier Rachel til God morgen Norge, om hvordan de var som par før de ble småbarnsforeldre.

– Ikke tid til oss

Men når man får tre gutter i løpet av to år, sier det kanskje seg selv at hverdagen brått blir annerledes og travel.

– Det for oss å få barn var selvfølgelig en fantastisk glede. Vi har tre gutter som vi er uendelig stolte av. Men plutselig handlet det ikke om oss og kjærestetid, vi var plutselig blitt kollegaer som skulle få dette hverdagsprosjektet til å gå i hop, sier Kristian.

– Vi var jo ikke kjærester på en måte. Det var ikke tid til oss og tid til deg og meg. Det var nesten mer sånn å prøve og bare overleve. Så den nærheten og de gode opplevelsene sammen, mye av det forsvant over natten, forteller gründeren og småbarnsfaren.

– Alt jeg skulle forbedre

AKTIV FAMILIE: Fembarnsfamilien på sykkeltur i Københavns gater. Foto: Privat

Selv om paret fortsatte å være aktive og reise rundt som småbarnsforeldre, med de tre guttene på sykler, savnet de tid til å pleie kjærligheten.

– Vi savnet jo den tiden sammen, alene, når kvelden kom og ha de gode samtalene og komme på hva vi skulle snakke om, forteller Rachel.

Så fikk de ett år samlivskurs i julegave. Selv om Kristian i utgangspunktet var skeptisk til å snakke om følelser med andre par i samme rom, lærte de mye om hvordan de kunne pleie parforholdet.

– Vi fikk tid til å snakke sammen og jeg endte jo opp med å skrive mange gule lapper med alt jeg skulle forbedre. Du hadde en liten bunke, og jeg hadde en kjempestor bunke, sier Kristian og ser bort på kona.

Han forteller om viktigheten av de enkle tingene i forholdet, som det å ta seg tid til å lytte til hverandre og være rause med hverandre.

Tok saken i egne hender

Men hverdagen og de gamle mønstrene med lite kjærestetid kom raskt tilbake etter samlivskurset. Når Rachel heller ikke fant rådene de savnet i samlivsbøker, bestemte hun seg for å ta saken i egne hender.

– Jeg tenkte jo at det måtte være flere par i vår situasjon. Og vi så jo også det på venner rundt oss at det var kaos, at vi trengte et verktøy som vi kunne bruke i hverdagen, som på en måte kunne hjelpe å sette fokus på parforholdet, sier hun.

SKITUR: Småbarnsfamilien er flinke til å være aktive og er glade i å stå på ski. Foto: Privat

VI-appen ble til, og Rachel og Kristian er gründerne bak. Appen, som er gratis, skal hjelpe par til å ta opp temaer rundt parforholdet som man ofte ikke kommer på å snakke om selv.

Rådene og inspirasjonen til gode samtaler som skal styrke parforholdet er utviklet i samarbeid med noen av Norges fremste fageksperter innen samliv; blant annet Frode Thuen og Catrin Sagen, som begge er både psykolog og parterapeut.

– Må lytte til hverandre

Hver helg tar ekteparet frem familiekalenderen på telefonen, for å finne ut når de har ledig tid til litt kjærestetid.

– Og da er VI-appen for oss en del av det, for å få hjelp til å komme inn på viktige temaer og stille gode spørsmål, forteller Kristian.

Appen hjelper par med å ta opp spørsmål innen de fire temaene kommunikasjon, kjærlighet og vennskap, krangler og konflikt, og sex og nærhet.

Ekteparet setter seg ned med hver sin mobiltelefon og ser igjennom videoen som dukker opp i appen. Deretter svarer de hver for seg helt ærlig på spørsmålene som stilles, selv om det noen ganger kan være litt vanskelig.

KJÆRESTETID: Rachel og Kristian synes det er viktig å sette av tid til hverandre for å pleie parforholdet. Foto: Privat

Deretter setter paret seg sammen for å se hva den andre har svart, for å lære hverandre bedre å kjenne, og for å få en forståelse av hvorfor partneren i ulike situasjoner handler eller reagerer slik som man gjør.

Etter at paret har presentert sine svar og snakket om dem med hverandre, får de råd fra ekspertene om hva de burde gjøre med utgangspunkt i svarene de har gitt.

– Vi har hatt med noen veldig dyktige fagfolk som lager gode spørsmål, så det handler jo også om å selvfølgelig ha en viss egeninteresse av å nettopp prøve å lytte til den andre og forstå hverandre, sier Kristian, før han fortsetter:

– Hvis vi sitter på hver vår kant og krangler om hvem som har gjort mest og minst, så er jo det et annet utgangspunkt enn å virkelig ønske å forstå den andre og være rause med hverandre.