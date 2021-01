– Den telefonsamtalen varmet

Vågan kommunen er fortsatt sterkt preget etter branntragedien, men midt i sorgen ringte statsministeren. – Det viser at hun bryr seg, forteller sier ordfører Frank Johnsen (Sp) i Vågan kommune.

Det er en sterkt preget kommune som nå står mitt i tragedien som tok livet av fem personer i hyttebrannen på Andøya sist lørdag.

Fire var barn under 16 år. Kun en person kom fra den dramatiske brannen med livet i behold.

Flere kriseteam jobber nå med å ta seg av de pårørende og både skolene i Svolvær og Henningsvær gjør sitt ytterste for å i vareta elevene som gikk i samme klasser som de omkomne.

STERKT PREGET: Ordfører Frank Pedersen er glad for at statsminister Erna Solberg ringte og kondolerte. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Mandag fikk ordfører Frank Johnsen (Sp) en telefon fra statsminister Erna Solberg.

– Hun ringte for å kondoler med tapet av fem personer. Samtidig ba hun meg om å sende kondolanser til alle de pårørende, forteller Frank Johnsen, ordfører i Vågan kommune.

Erna Solberg fortalte at branntragedien hadde gjort sterk inntrykk på henne.

– Det viser at hun bryr seg og det var flott at hun ringte i forbindelse med den sorgen vi som kommune står i, sier Johnsen.

Statsministeren hadde full forståelse for at det er en tung og vanskelig tid for Vågan kommune.

De to snakket sammen i rundt ti-minutter.

– Vi måtte ikke være redd for spørre om hjelp hvis vi trengte det, sa Erna Solberg på telefon. Det var en god samtale, forteller Johnsen.

DELER SORGEN: Mange tente lys og la ned roser utenfor skolene i Henningsvær og Svolvær. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Han har fått mange støtte meldinger fra folk fra hele Norge.

Hjelp vil nok kommunen trenge fremover, for det har vært tøffe tider med mange krisemøter og mange berørte.

– Vi har fått tilbud fra nabokommuner og vil nok trenge hjelp i tiden fremover, sier Frank Pedersen.

Statsminister Erna Solberg forteller til TV 2 at:

– Dette er en forferdelig tragedie, og jeg følte behov for å ringe ordføreren for å kondolere på vegne av regjeringen og storsamfunnet, forteller statsminister Erna Solberg.

TOM PULT: Pulten til Henning (15) blir stående resten av skoleåret. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Lokalsamfunnet gjør en viktig jobb for å hjelpe pårørende og hverandre med å bearbeide sorgen. Vi har stor medfølelse, sier Erna Solberg.

Det fire barna som mistet livet i branntragedien var elever i sjuende og tiende klasse ved Henningsvær skole og femte og tiende klasse ved Svolvær skole.