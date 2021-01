Holdt seg for nesen da han stemte på Trump

Timmy French er stolt over gården han har bygd opp med sine egne to hender.

I dag har 51-åringen sju ansatte, nesten 100 melkekyr på bås og 26 000 slaktekyllinger.

På gården sin i fjellene vest i Virginia er det han som er sjef, og han hater når myndighetene forsøker å fortelle ham hva han skal gjøre.

– Jeg bruker munnbind når jeg går på butikken for å kjøpe spiker, men bare fordi det er påbudt. Jeg synes ikke det burde være det, sier French til TV 2.

Takker Trump

Vi møter ham i den lille byen Woodstock i Shenandoah County, der over 70 prosent av befolkningen stemte på Donald Trump under valget i november.

French støttet Trump både i 2016 og 2020. Riksrettstiltalen og presidentens oppførsel de siste dagene har ikke fått ham til å endre mening om mannen.

– Nei. Jeg stemte på Trump begge gangene. Jeg ville nok ikke ha krysset gaten for å ta ham i hånden. Jeg likte det han forsøkte å få til, men jeg likte ikke måten han gjorde det på, sier French.

TRUMP-LAND: I småbyen Woodstock, vest i Virginia bor 5200 mennesker, hvorav omlag 70 prosent stemte på Trump. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg fryktet at han ville gjøre regjeringen om til et reality-show, og det gjorde han.

– Venstrevridd undertrykkelse

Likevel mener han at Trump har gjort mye bra for selvstendig næringsdrivende som ham selv. Mindre byråkrati og statlig regulering, er én av tingene han synes presidenten bør få æren for.

Han ønsker ikke ta stilling til om det forekom juks under valget, slik Trump hevder. Men mener de "venstrevridde" mediene systematisk har undertrykt meningene til folk som ham selv.

French har derfor en viss forståelse for dem som stormet kongressen 6. januar.

– Det fins grenser for hva vi kan tåle, sier han litt kryptisk.

– Mener du Trump er ansvarlig for volden som utspilte seg på Capitol Hill?

– Nei, ikke fullstendig. Men han kunne sikkert gjort noe for å få demonstrantene til å oppføre seg annerledes.

Har ikke råd til å ansette

Fjøset summer av elektriske motorer og hydrauliske pumper idet melkerobotene tar fatt på to nye kyr som har stilt seg i de spesielle båsene.

Alt er datastyrt og automatisk, men French advarer mot å tro at er lett å være bonde i dagens USA.

Utgiftene, spesielt til helseforsikringer har gått i været, beklager han seg. Ellers ville han nok ha hatt flere folk i arbeid.

Han er lei for at Trump ikke fikk fire nye år for å forsøke å endre ting, men aksepterer nå at Joe Biden blir landets nye president.

IKKE LETT: Selv om han har sju ansatte, er det nok å gjøre for bonde Timmy French. Han skulle gjerne hatt flere i arbeid, men har ikke råd. Foto: Aage Aune, TV 2.

– Det er sånn ting fungerer i Amerika. Du må bare stå opp om morgenen, få på deg skoene og tjene til livets opphold. Ikke sitte å syte og klage, sier French.

Vil stemme på Trump igjen

Om fire år er det valg igjen, og selv om han ikke liker mannen, håper bonden at Trump blir i politikken.

– Jeg vet det kan være vanskelig å forstå for folk, men jeg ville stemt på ham igjen.

For Timmy French handler det om noe større enn mannen han forakter, men likevel elsker, nemlig den fundamentale tanken om at hver mann er sin egen lykkes smed.

Og for ham vil kun en republikansk president være i stand til å garantere dette.

– Alle i dette landet må være i stand til å ta vare på seg selv. Du kan ikke sitte og tro at staten skal gjøre det for deg, avslutter han.