Kaller restriksjonene et svik mot ungdommen: – Nå tåler de ikke mer

Cathrine Sandnes mener mangelen på idrettstilbud og fritidsaktiviteter for unge under korona vil straffe seg.

I snart ett år har pandemien herjet, og ungdom har måttet avfinne seg med en amputert hverdag. Verken skole, sosialt liv eller fritidsaktiviteter har gått som normalt, og nå mener sjefredaktør og tobarnsmor Cathrine Sandnes (48) at begeret har rent over.

– Tenåringer har hatt det ekstremt krevende med skole som forandrer innhold og rytme ganske uforutsigbart. Vi trodde at når vaksinen kom, ville det bli bedre. Men så kom pressekonferansen over nyttår, og det ble strengere enn noen gang. Totalen er at nå tåler de ikke mer, forteller Cathrine Sandnes til God morgen Norge.

– Vi har vært en veldig lovlydig familie som har fulgt alle påbud og regler, men nå går det for langt. Når vi som egentlig er lojale til myndighetene begynner å murre, da tror jeg murringen stikker dypt.

Sandnes er spesielt kritisk til de nasjonale anbefalingene knyttet til organisert idrett og fritidsaktiviteter for barn og unge, noe som resulterte i kommentaren «Nå sviktes ungdommen».

ENGASJERT: Cathrine Sandnes mener idrett og fritidsaktiviteter for barn og unge nå er viktigere enn noen gang. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mellom 4. og 19. januar fraråder nemlig regjeringen alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs. Treninger utendørs kan gjennomføres, så lenge én meters avstand opprettholdes.

– Med skolen og besøkssituasjonen slik den er i dag, er idretten viktigere enn noen gang. Det som skjer med tenåringer synes ikke på BNP. De psykiske konsekvensene er ikke målbare, sier Sandnes.

– Hjelper ikke at de gjør alt riktig

– De som driver med innendørsidrett har ikke kunnet drive siden mars i fjor. Ideen om at man kan trene individuelt, man får det til en stund, vi gjorde det i starten, men det går ikke i lengden, fortsetter den engasjerte idrettsmammaen.

Selv har hun to døtre på 14 og 15 år, som driver med henholdsvis kampsport og fotball.

– På fotballen til hun eldste driver de mye med skuddøvelse. Hun yngste har trent alene på Zoom siden mars. Du skal være ekstremt dedikert for å holde ut med det, sier Sandnes.

– Vi har vært på fotballbanen, desinfisert alle baller, tenkt helt nytt rundt organisering av trening og desinfisert etter trening. Det er lagt ned en enorm innsats. Tenåringene er ansvarsbevisste og så kommer smekken over fingrene. Det hjelper ikke at de gjør alt riktig, forklarer Sandnes.

Ser ikke poenget med restriksjonene

Cathrine Sandnes synes det er vanskelig å forstå at nettopp barne- og ungdomsidretten har blitt rammet så hardt av restriksjonene.

– Det var ingenting som tydet på at den normale treningen førte til større grad av smitte, og utendørsbegrensningene ser jeg nesten ingen grunn til. De fleste som spiller sammen går i samme klasse og er i hverandres nærmiljø.

– Og så blir det enda mer provoserende når arbeidskraft fra utlandet får komme rett inn. Det hjelper ikke å ha kontroll på befolkningen hvis du ikke har kontroll på de som kommer inn. De store aktørene som kan lobbe er de som blir hørt, sier Sandnes oppgitt.