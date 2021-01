Salah til TV 2 om Liverpool-fremtiden: - I klubbens hender

Han har vært en av Liverpools aller viktigste spillere siden han signerte for klubben i juni 2017 og det er ikke noe annerledes for Mohamed Salah denne sesongen. Den «egyptiske kongen» er toppscorer i Premier League med 13 scoringer på 16 kamper.

– Jeg er fornøyd så lenge laget vinner, det er viktigste. Når jeg scorer kan jeg hjelpe laget og da er jeg enda mer fornøyd. Når jeg ikke scorer og laget ikke vinner, er det et mareritt, ler Salah.

Tidligere denne sesongen har det versert rykter om 28-åringens framtid i Liverpool. Salahs venn og tidligere landslagsspiller for Egypt, Mohamed Aboutrika, uttalte blant annet i desember at lynvingen var misfornøyd med sin tilværelse på Anfield. Til TV 2 sier Salah, som har 2,5 år igjen av kontrakten med de røde, følgende om situasjon:

– Jeg vet ikke. Om du spør så sier jeg at jeg ønsker å bli her så lenge jeg kan, men som jeg har sagt tidligere er det i klubbens hender. Jeg kommer alltid til å gi 100 prosent til det siste minuttet jeg er i denne klubben og jeg vil vinne så mange trofeer som jeg kan. Og jeg vil gi 100 prosent til folket, som viser meg kjærlighet hele tiden, forklarer Salah.

– Det er vanskelig

Etter at Liverpool forrige sesong sikret klubbens første ligatittel på 30 år, fikk de en god start også denne sesongen. Den seneste tiden har det derimot lugget mer for Salah og co, som kun har tatt to poeng på de siste tre kampene.

– Kanskje er det fordi jeg ikke scorer, ler Salah, før han fortsetter noe mer alvorlig:

– Vi har tapt og spilt uavgjort, men det er en del av spillet. Vi startet sesongen veldig bra. Det har skjedd med alle lag og det er derfor det er så jevnt. Uheldigvis har vi ikke gjort nok for å vinne de siste kampene, men vi kan gjøre det bedre. Vi må bare ta noen steg tilbake og spille vårt spill, det er det.

England er for tiden godt inne i sin tredje lockdown siden koronapandemiens utbrudd i mars i fjor. Før jul så derimot situasjonen bedre ut, noe som tillot 2000 supportere å vendte tilbake på kamp. Nå er alt stengt ned på nytt.

– Det er vanskelig. Anfield er Anfield og alle folkene og fansen som kommer hit utgjør en enorm forskjell for oss, men det aller viktigste er deres helse. Vi kan ikke klage. Noen sliter mer enn hva vi gjør, så vi er i en god posisjon, sier Salah, som håper at de gjennom fotballen kan bidra til å gjøre folks liv litt lettere.

– Vi kan komme på trening og gjøre folk som ser kampene glade. Jeg håper at vi hjelper dem på en eller annen måte sånn at de kan fortsette å holde seg positive og friske.

Selv forklarer Liverpool-spilleren at han føler seg trygg, selv om de spiller fotball midt i en pandemi.

– Vi tester oss annenhver dag og vi føler oss helt trygge. Vi savner fansen, både hjemme og borte, men jeg kan ikke klage for jeg kjenner til situasjonen og jeg leser nyhetene. Forhåpentligvis vil det bli bedre snart, sånn at folk kan komme tilbake til stadion, sier han.

Manchester United neste

En ting som uansett vil glede fansen på Merseyside er nok at Liverpool sikrer tre poeng kommende søndag. Da venter serieleder Manchester United på Anfield og Salah bekrefter at det betyr litt ekstra.

– Vel, jeg sier alltid at det bare er en kamp, men om de vinner vil de være seks poeng foran og om vi vinner er vi likt, så denne kampen er litt spesiell. De siste tre årene har jeg alltid sagt at det er bare en kamp og bare tre poeng, men denne kampen kan ta oss på toppen av tabellen og for å klare det må vi slå dem. Så den er litt spesiell, innrømmer toppscoreren.

Manchester United har ikke tapt på bortebane i ligaen siden sist laget besøkte Anfield. Det var 19. januar 2020 - en dag Salah sent vil glemme.

– Jeg tror det var etter den kampen at fansen begynte å si at vi skal vinne ligaen, så jeg er sikker på at det var en spesiell kamp for oss. Vi følte at avstanden ned til Manchester City var virkelig stor og at vi kom til å vinne ligaen. Jeg tror det var i den kampen vi virkelig følte og fikk troen på at vi skulle vinne, minnes egypteren, som også scoret det siste målet i kampen som endte 2-0. Resten av historien kjenner de fleste.

Men denne sesongen er det flere som har latt seg imponere av Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. De røde djevlene er altså tre poeng foran rivalene fra Merseyside før søndagens møte.

– Jeg synes de har forbedret seg. Det har noen gode spillere og de gjør det bra for øyeblikket. De er på førsteplass i Premier League, mens andre lag sliter mer. De gjør det virkelig bra, jeg kan ikke si noe annet. Vi må bare fokusere på oss selv, spille vårt spill og vinne. Jeg tror vi kommer til å vinne og det vil forhåpentligvis gjøre at vi kan fortsette å kjempe om tittelen, sier Salah.

Tror på mer suksess

Selv om laget har vært i en liten blindgate den siste tiden tror mannen fra Egypt at Liverpool vil slå tilbake. Han peker på at laget har gjort det bra, tross at de har måtte klare seg uten nøkkelspillere som Virgil van Dijk og Joe Gomez.

– Det har selvfølgelig påvirket oss på en eller annen måte, men spillerne som spiller i den posisjonen gjør alltid sitt beste. Vi har mistet noen toppspillere som «Virg» og Joe, og Diogo Jota ble også skadet. Situasjonen ville vært bedre om vi hadde alle tilgjengelig, men vi klager ikke siden vi har unge spillere som har gjort det veldig bra og som gjør sitt beste, sier Salah, før han bestemt legger til:

– Ja, vi har hatt skader, men vi må håndtere situasjonen og fortsette. Det er det, og ikke klaging, som vil gjøre oss til mestre.

– Tror du dere vil klare å forsvare tittelen denne sesongen?

– Jeg tror dette er en tøff sesong for alle, på grunn av korona og situasjonen i verden, men vi kjemper hardt for å forsvare tittelen. Vi prøver vårt beste på trening og i kamp for å vinne, og alle er stadig sultne på mer. Vi gjør vårt beste for å alltid gi 100 prosent. Det er en tøff situasjon for alle sammen, men vi kjemper fortsatt for å klare det, avslutter 28-åringen.

