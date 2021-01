Eckhoff bekymret for venninnen etter ny seier

Tiril Eckhoff bommet på stående, men vant likevel sprinten i Oberhof. Verre gikk det for Ingrid Landmark Tandrevold som måtte bryte på sisterunden.

Etter en tung start på sesongen har det virkelig begynt å svinge av Tiril Eckhoff den siste tiden. På onsdagens sprint skjøt hun ni treff og gikk forrykende i sporet.

I mål var hun 9,3 sekunder sekunder foran Dorothea Wierer, som på sin side skjøt to fulle hus.

Det holdt til seier for Fossum-jenta. Det er hennes tredje seier i Oberhof på under en uke.

Fraktet bort i ambulanse

Et skår i gleden var at lagvenninnen Ingrid Tandrevold måtte gi seg underveis i løpet. TV-bildene fra NRK viste at 24-åringen ble liggende utenfor sporet omringet av lagledere. Det er ikke klart ennå hvorfor Tandrevold måtte bryte, ifølge landslagssjef Per-Arne Botnan.

Ingrid Landmark Tandrevold før hun kollapset under sprinten i Oberhof. Foto: Tobias Schwarz

– Hun er på vei tilbake til stadion, så det ser ut som det går greit, sa han til TV 2 før alle skiskytterne var i mål.

Landslagstrener Sverre Huber Kaas sier at det etter forholdene går bra med Tandrevold.

– Hun er i buen og har fått skiftet, og ble kjørt bort med ambulanse tilbake til arenaen. Nå har hun fått skiftet og roet seg ned, så ser vi litt hva vi gjør videre, sier han til NRK.

Han understreker at det er vanskelig å si hva som har skjedd akkurat nå.

– Mest sannsynlig fikk hun et eller annet slags sjokk. Hun holdt pusten litt lenge under den siste skytingen. Så gikk hun rett ut i strafferunde og fikk ryggen til Tiri. Så merket hun at noe ikke var hundre prosent i langbakken, og måtte legge seg ned og roe seg ned, forklarer Kaas.

Landslagsledelsen krysser fingrene for gode svar fra det medisinske apparatet, og at Tandrevold er raskt tilbake.

Eckhoff bekymret

Eckhoff visste heller ikke særlig mye om hva som hadde skjedd med venninnen da hun ble intervjuet av NRK like etter løpet.

– Jeg er veldig fornøyd med eget løp, men dritbekymret for Ingrid, sa hun til statskanalen.

– Hun er en god venn, så da er det litt kjipt å se. Jeg syntes det var så sykt merkelig. Jeg gikk forbi henne, og da tenkte jeg at «nå går vi den siste runden sammen». Så ble hun bare borte, og da skjønte jeg at det hadde skjedd et eller annet, fortsatte hun.