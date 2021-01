Sejersted må stå over renn, men slipper operasjon

Dermed slapp Adrian Smiseth Sejersted (26) unna operasjon, noe han tidligere denne uken omtalte som «worst case» scenario.

Smellen han pådro seg i kneet under rennene i Bormio like før nyttår gjør likevel at han må stå over fartsrennene i Kitzbühel neste helg - en av alpinsportens store klassikere.

– Jeg skal ha ti dager med opptrening, så flyr jeg nedover. Så får jeg fire-fem dager på ski og bør være klar til rennene i Garmisch, og deretter VM, sier Sejersted til TV 2.

Tidligere denne uken var kneet fremdeles hovent og de første MR-bildene var ikke gode nok til å slå fast hva som var kilden til problemene.



Ytterligere undersøkelser torsdag har vist at han slipper operasjon, noe han kanskje likevel må innstille seg på etter sesongen.

– Det blir kanskje heller en ryddejobb etter sesongen, sier Sejersted, som har slitt med både korsbånd- og meniskskade tidligere i karrieren.

26-åringen fikk omsider sitt store gjennombrudd da han tok sine to første pallplasser i verdenscupen i henholdsvis Val d'Isere og Bormio i desember.