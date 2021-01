Tjener rått på koronaen: – Vi har aldri før tjent så mye

To kilometer inn i gruvene i Ørtfjellet utenfor Mo i Rana, ligger jernmalm til flere milliarder kroner som verden treng mye av i tiden fremover.

– Etterspørselen har vel egentlig aldri vært bedre enn nå og i disse tider er dette litt merkverdig, innrømmer Gunnar Moe, Administrerende direktør i Rana Gruber.

Siden november i fjor har jernmalmprisene steget kraftig og har en vekst på nesten femti prosent, og det har skjedd på bare åtte uker.

FORNØYD: Vi har aldri opplevd høyere priser på jernmalm, sier Gunnar Moe, Administrerende direktør i Rana Gruber Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Prisene er ved inngangen til det nye året faktisk dobbelt så høye som ved inngangen til 2020.

Ett tonn jernmalmkonsentrat omsettes nå for rekordhøye 169 dollar og med en lav kronekurs gir det rekorder.

Høye råvarepriser

– I norske kroner har vi aldri sett slike høye jernmalmpriser som nå. Rana Gruber har aldri tjent så mye penger som vi gjør nå, forteller Moe.

STORE VERDIER: Aldri før har man opplevd høyere råvarepriser på jernmalm som nå. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Så sent som i januar i fjor var usikkerheten svært stor og det ble heller ikke noe bedre i mars da pandemien stengte Norge og Europa, men så ble alt snudd på hodet.

For i kjølvannet av koronarestriksjonen kom det mange globale støttepakker.

Dette skulle også påvirke Rana Gruber som er Norges største jernmalmgruve som ble grunnlagt i 1937.

Kina er giganten

– Man bruker veldig mye penger over hele verden for å få i gang økonomien etter covid-19 og det nyter vi godt av nå, forteller Moe.

Det er langt høyere vekstutsikter i Kina i 2021 enn forventet. Landet er verdens største marked for stål.

EKSPORT SUKSESS: Rana Gruber sender jernmalmkonsentrat til hele verden. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

Jernmalm er den viktigste innsatsfaktoren i stålverkene rundt omkring i verden og internasjonale stimuleringspakker innrettet mot ulike infrastrukturprosjekter krever mye stål.

TOG: Jernmalmen fraktes fra gruvene til kaianlegget på Mo. Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

– Sluttproduktet vårt brukes blant annet til deler hos el-biler, jernbane, bygg, veier, ja alt mulig som det trengs stål til, forteller Moe.

Ved kaianlegget fylles et stort skip med jernmalmkonsentrat som skal videre ut i verden.

– Kina kom seg raskt ut av den verste krisen. De satte i gang drastiske tiltak og fikk fart på økonomien langt raskere enn resten av verden, sier Moe.

Sikter arbeidsplasser

Dette er betryggende for de fire hundre årsverkene som jobber hos hjørnesteinsbedrifter på Mo.

TRYGGER JOBBENE: Paul Kristensen og Stina Krokstrand-Eriksen er glade for å være på jobb under koronapandemien. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det ble jo på en måte litt omvendt av det vi fryktet. Nå går det virkelig godt, og vi kan bygge for en enda tryggere framtid, sier Paul Kristensen. Han er gummiteknikker og har jobbet i Rana Gruber i mange år.

Kollega Stina Krokstrand-Eriksen er enig:

– Nå i korona tiden er det mange som ikke har det så trygt å godt. Vi er heldige, forteller hun.

Rekordoverskudd

Også andre råvarer som aluminium og kobber opplever gode priser nå.

KLAR FOR TØMMING: Vognene er fulle av jernmalm som skal knuses og eksporteres ut i verden. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

For Norsk Industri som driver med eksport ser det generelt bra ut.

– Det går brukbart med Norsk industri her i landet og det skyldes at alle land i verden har lagt stor vekt på at handelen mellom landene må videreføres under pandemien. Det ser vi et godt eksempel på i dag, sier Knut Sunde, Bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri.

– Vokser dette inn i himmelen?

– Nei det gjør det ikke. Disse prisene varer nok ikke evig, men de kommer til å være høy lenge så vi er optimister for de neste årene, sier Gunnar Moe, administrerende direktør hos Rana Gruber.

Rana Gruber forventer et rekordresultat før avskrivninger og finanskostnader på over en milliard kroner i år.

– Det er fantastisk artig! Vi har opplevd dårlige tider og da er det rett og slett koselig å oppleve gode tider også, sier Gunnar Moe, administrerende direktør hos Rana Gruber.