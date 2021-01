Opprørets time

Mange vil påstå at det startet allerede før valget i 2016, men sist sommer var det ikke lenger noen grunn til å tvile. President Donald Trump hadde gått til angrep på det demokratiet han 20. januar 2017 avla ed på at han ville beskytte.

Presidenten var ikke interessert i å følge normale demokratiske spilleregler.

Etter hvert som pandemien tok stadig flere liv og spente bein på Donald Trumps valgkampstrategi, ble presidenten desperat. Den opprinnelige planen hadde vært å vinne valget på god økonomi og lav arbeidsledighet. Det mer enn ante ham at han kunne komme til å tape.

Da kom konspirasjonsteoriene. Hvis han tapte, ja så måtte det være fordi motstanderen jukset. Donald Trump gjorde det han kunne for å plante denne tanken hos sine tilhengere. Da så vi det helt tydelig. Hans egen posisjon var langt viktigere enn å bevare det amerikanske demokratiet. Det demokratiet som millioner av hans landsmenn har sagt seg villige til å dø for.

Taper

Den første uken i november vant Joe Biden med over sju millioner flere stemmer enn Donald Trump. I et valg som av nasjonens fremste valgansvarlige omtalte som det sikreste i nasjonens historie. Et valgresultat som Trumps egen justisminister gikk god for – før han gikk av. Taperen var Donald Trump.

«Stay back and stand by»

Når rettsapparatet sviktet ham fordi bevisene for omfattende juks som Trump hevdet å besitte ikke fantes, ga han seg fortsatt ikke. Alle andre jukset og løy. Det var bare ham folk skulle stole på. Og svært mange gjorde nettopp det – stolte på Donald Trump.

Da kongressen under ledelse av visepresident Mike Pence skulle godkjenne valgresultatet, oppfordret president Donald Trump sitt eget folk om å komme til Washington for å stanse det han kalte et forsøk på å stjele valget.

Titusener av Trumptilhengere fulgte presidentens oppfordring og veltet inn i byen. Blant dem var voldelige grupper som Proud Boys. Du husker sikkert den høyreekstreme gruppen som president Trump under den første presidentdebatten ba holde seg klare. «Stay back and Stand by». De tok ham på ordet.

«Heng Mike Pence»

-La oss gå mot kongressen, sa Trump og oppfordret sine tilhengere til å «kjempe» for ham og for demokratiet. De tok ham på ordet. Barrikader ble revet og kongressen stormet. Bevæpnet med slagvåpen slo og drepte de seg vei inn i det amerikanske demokratiets aller helligste rom. «Heng Mike Pence,» ropte mobben mens de gjennomsøkte kongressen for folk de ifølge etterforskningen hadde planer om å ta livet av. Fulle av adrenalin og oppildnet av presidenten.

Seks mennesker mistet livet. Mange ble skadet. Handlinger får konsekvenser. Også for presidenter. For demokratene i kongressen, og noen republikanere, er det viktig å vise at Trumps oppfordringer ikke blir stående ustraffet. At hans gjentatte forsøk på å rive ned demokratiet for å sikre seg selv fire nye år, ikke blir akseptert.

USAs 45. president forlater ikke Det hvite hus med et godt ettermæle. Det har han selv sørget for. Trump er den tredje presidenten i historien som ble stilt for riksrett, den første som klarte det to ganger og kanskje blir han den første som blir dømt.

Snart ute

Om under en uke er han ikke lenger beskyttet av den juridiske immuniteten embetet gir. Da venter mulige rettssaker på ham. De som kan føre ham ut i økonomisk ruin og inn bak fengselsmurene. Beskyldningene er allerede kjent. Skattesnusk, bedrageri, utpressing, oppfordring til valgfusk og voldelig opprør.

Ingen kan hevde at de ikke ble advart underveis. Etter angrepet sa presidenten til sine tilhengere at han elsker dem. Han står på at han forstår opprørernes frustrasjon.

Til dags dato har Donald Trump til gode å gratulere sin etterfølger. For å understreke at han ikke aksepterer resultatet, nekter han å være til stede under innsettelsen av Joe Biden førstkommende onsdag. Det kommer historien til å dømme ham for.