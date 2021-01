Norge måtte droppe vanlig taktikk-trening - teipet opp 6-meter på møterom (!)

I kveld starter Norge jakten på VM-gull mot Frankrike. Men opptakten til åpningskampen har vært alt annet enn enkel.



I går beskrev stjernespiller Sander Sagosen førsteinntrykket i Kairo som en parodi. Blant annet reagerte Norge på at man man er lokalisert på et hotell to timer unna hallen det skal spilles i.



Det gjorde blant annet at Norge i dag, på kampdag, droppet det som pleier å være en vanlig taktikktrening.

I stedet tegnet man opp en seksmeter på et møterom på hotellet. Deretter stilte landslagssjef Christian Berge opp forsvarsspillerne og gikk gjennom taktikken.

- Litt annerledes er det jo, men det gikk greit. Det fungerte fint og jeg tror vi er ganske forberedt på det som venter i kveld, sier landslagsspiller Kristian Bjørnsen.

Ba spillerne om å ha fokus

Christian Berge legger ikke skjul på at det var litt spesielt.

- Men det gikk egentlig helt fint. Vi prøver å være kreativ og gjøre oppgavene som vi ønsker å gjøre. Så lenge vi får dekket hullene best mulig, så går det greit, sier han.

På spillermøtet ble dessuten gårsdagens tema. Det er liten tvil om at det sportslige har stjålet en del av fokuset hittil.

- Det jeg sa til spillerne er at man må legge vekk det. Legg vekk de tingene vi ikke får gjort noe med. Men gjengen virker bra. Det ser bra ut, sier Berge.

Kristian Bjørnsen mener den sportslige motivasjonen av den litt trøblete VM-starten bare blir større.





- Vi kan ikke ha klaget såpass uten å levere, påpeker han.

Mener arrangøren har tatt grep



Ifølge landslagslege Thomas Torgalsen har Norges klager i går gitt umiddelbar respons.

- Det var en krevende dag i går med mye møter og baller i lufta. Men jeg synes vi taklet det veldig bra, vi fordelte oppgavene oss i mellom og bidro til å løse oppgavene. Og følelsen min, og jeg tror jeg snakker for hele teamet, er at det ser mye bedre ut i dag, sier han.

Han peker blant annet på at arrangøren har tatt grep med mindre køer ved maten og at man i større grad får spist for seg selv. I det hele tatt er Norge mer isolert enn tidligere.

- Det er fortsatt en del som gjenstår, men ting tar nok litt tid. Men de står hvert fall på og jobber for at ting skal bli bedre, sier landslagslegen.