I en klasse for seg – perfekt for deg som har hjemmekontor

Sammen med innemiljø-ekspert Kolbjørn Mohn Jenssen fra Mycoteam AS har vi testet fire luftrensere fra Electrolux, Philips, Cleverio og Duux til priser mellom cirka 800 og 2000 kroner.

– En god luftrenser gir deg bedre inneklima og fjerner litt av den forurensningen som du har hjemme, og det er en fordel for helsa, sier Mohn Jenssen.

I videoen over ser og hører du hvordan en luftrenser fungerer.

EKSPERTHJELP: Innemiljø-ekspert Kolbjørn Mohn Jenssen har målt lufta. Foto: Henning Husøy/TV 2 hjelper deg.

Luftrenserne er testet en dag hver på et hjemmekontor. Alle luftrenserne skal klare rom på opp mot 40-50 kvadratmeter, utenom den lille fra Duux, som lover å holde til ti kvadratmeter. Vårt hjemmekontor er på cirka ni kvadratmeter.

Røyk i rommet

Før vi begynte testingen, målte vi hvordan lufta på hjemmekontoret var på en dag uten luftrenser. Vi slapp ut en bestemt mengde røyk bestående av veldig fine partikler. Ved hjelp av en avansert partikkelteller fikk vi svar på hvordan utgangspunktet vårt var.

Uten luftrenser, viste loggen fra partikkeltelleren at det tok fem timer fra vi slapp ut røyken til lufta var like ren som den var før røyken ble sluppet. Når luftrenserne settes på den samme prøven, skal det vise seg at forskjellene er svært store.

RØYK: Vi slapp ut lik mengde røyk for alle renserne. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg.

– Vi skal gjøre det samme hver dag med alle luftrenserne. Da vil vi kunne sammenlikne effekten, sier innemiljø-eksperten.

Jo kortere tid det tar før luften er tilbake til utgangspunktet, jo bedre virkning har luftrenseren. All testingen gjøres med dør og vindu lukket siden det anbefales av alle produsentene.

Støy

Setter man disse maskinene på full guffe så lager noen av dem støy som nærmer seg lyden av en støvsuger. Det orker vi ikke høre på mens vi jobber, så på et hjemmekontor er det mest naturlig å velge det nivået som gir minst mulig støy. Derfor tester vi alle på laveste nivå, der de knapt kan høres.

FÅR EN FIRER: Philips renset lufta på cirka to timer. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg.

Merkbar forskjell

Noen timer ut i testdagen uten luftrenser var lufta tung og ubehagelig og en hodepine kom snikende.

På første dag med luftrenseren fra Philips i rommet er følelsen en helt annen. Luftkvalitetsindikatoren på Philips, som umiddelbart gikk til rødt da vi slapp ut røyken, skifter til grønt etter et par timer. Lufta føles merkbart bedre. Loggen fra partikkeltelleren viser også at det tok to timer og 18 minutter før Philips hadde renset lufta tilbake til utgangspunktet. Dette holder til terningkast fire og tredjeplass i testen.

Enkle dingser

Dette er enkle dingser å bruke. Av og på, og fart på vifta er stort sett alt du behøver å forholde deg til i det daglige. Når tiden er moden for å rense filteret er også det svært enkelt på alle maskinene.

Cleverio kommer med mulighet for app-styring. Vi ser ikke helt behovet når alt er så enkelt fra før, men om du vil styre luftrenseren din når du ikke er i nærheten av den, så er det sikkert kjekt. Siden vi opplever alle som veldig enkle å bruke, så er det ingen som får trekk eller tillegg for brukervennlighet.

Billigst og bra

Til 799 kroner er Cleverio testens billigste. Vi slipper ut vår nøyaktig oppmålte mengde røyk, og lar arbeidsdagen gå sin gang.

Som med Philips tar det cirka to timer før luftkvalitetsindikatoren viser god luft. Også denne gangen føles lufta mye bedre enn på testdagen uten luftrenser.

GODT KJØP: Cleverio er billigst i testen.. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg.

– Det er klart at disse luftrenserne har en misjon, de trekker inn lufta og filtrerer den godt, sier Kolbjørn Mohn Jenssen.

Partikkeltelleren viser at Cleverio bruker to timer og 12 minutter på jobben. Det gir terningkast fem og andreplass.

Null effekt

Luftrenseren fra Duux er mye mindre enn de andre. Den er kulerund og omtrent på størrelse med en håndball, noe som gjør at den er lett å plassere. Men der stopper også fordelene med Duux.

Den er beregnet på rom opptil ti kvadratmeter, betydelige mindre enn de andre maskinene i testen, så vi forventer ikke like god virkning her. Men to timer etter at vi slapp ut røyken føles lufta fremdeles ikke bra. Og partikkeltelleren bekrefter mistanken. Duux bruker fem timer før lufta igjen er tilbake til utgangspunktet. Det er akkurat like lenge som det tok uten luftrenser.

I vår test har Duux ingen virkning, det blir terningkast en og sisteplass.

NULL VIRKNING: Duux hadde ingen effekt i vår test. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg.

Produsenten av Duux sier i en e-post at det er viktig for Duux at de tilbyr pålitelige produkter som følger produktspesifikasjonene, og at de vil gjøre nye uavhengige tester og endre produktet om nødvendig.

Suverent raskest

Luftrenseren fra Electrolux er mye raskere enn de andre. Den lager mest lyd, noe som kan bety at laveste nivå har en litt høyere viftehastighet enn konkurrentene. Likevel synes vi at den går stille nok til ikke å være et irritasjonsmoment på hjemmekontoret.

Med kun 63 minutter til lufta er like ren som den var, er den i en klasse for seg. Terningkast seks og best i test!

BEST I TEST: Electrolux er soleklar vinner. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg.