Innrømmer at han kjørte rolig i protest

Klassiker-helgen i Adelboden ble ikke helt som Henrik Kristoffersen hadde håpet på. I slalåm-rennet måtte han tåle en utkjøring, mens i storslalåm ble en niendeplass Rælingen-guttens beste plassering.

Lørdag kritiserte Kristoffersen løypesettingen - som han mente var unødvendig rask - i et intervju med TV 2.

Bakteppet for uttalelsene var flere stygge krasj i løypa, blant andre for Lucas Braathen, som pådro seg en sideleddbånd-skade og mister VM, og for amerikanske Tommy Ford, som måtte fraktes bort i helikopter.

Mener FIS møter seg selv i døra

I et blogginnlegg på sin egen hjemmeside utdyper Kristoffersen kritikken, og innrømmer at han kjørte med håndbrekket på under andreomgangen i storslalåm lørdag.

– Jeg kunne ikke forsvare å gi alt, på grunn av et farlig løypesett, skriver Kristoffersen, og utdyper:

– FIS har brukt enorme ressurser på å bestemme seg for riktig radius og lengde på skia, for å unngå skader, men godkjenner løypesett slik vi så i Adelboden. Hvis de virkelig er opptatt av utøvernes sikkerhet, som de så ofte hevder, bør de starte med løypa. Dette er ikke et forsøk på unnskylde mine egne dårlige prestasjoner, eller på noen måte undergave de som har prestert godt til nå i storslalåm. Det er bare mine meninger.

Uenig med Kristoffersen

Renndirektør i FIS, Markus Waldner, blir engasjert når TV 2 ringer ham torsdag ettermiddag. Han er uenig i at problemet ligger i løypesettingen.

– Ja, det var raskt i Adelboden, men det er trenerne som setter løypa. Trenere som jobber med å sette løyper åtte måneder i året, og som er eksperter på dette. I Adelboden holdt de seg som vanlig innenfor regelverket, og da er det vanskelig for meg å gripe inn, forteller Waldner.

Men renndirektøren vedgår at sporten har nådd et nytt smertepunkt hva angår sikkerhet:

– Jeg er som Henrik redd, og jeg mener det er utstyret som er problemet. Den største misforståelsen blant utøvere og eksperter, er at snøen er aggressiv. Snøen er aldri aggressiv. Snøen har forskjellige strukturer, men det er utstyret - kombinasjonen av ski, sko og binder - som er aggressivt. Det er utstyrsprodusentene som har tillatt denne farten som Henrik opplever som farlig. Jeg mener utstyret nå har blitt for raskt.

Waldner mener det er urettferdig av Kristoffersen å hevde at løypesettingen isolert sett er skylden til ulykkene vi fikk i Adelboden.

– Det var tre helt forskjellige episoder. For Lucas Braathen var det bratt og rakst, og en kompresjon. Men Tommy Ford var sen, og farten hans akkurat før fallet var ikke særlig raskt. Det er selvfølgelig skader vi skulle vært foruten, men det er viktig å separere hendelsene, forteller han.

Waldner understreker at han liker engasjementet til Kristoffersen, og at han skal sette seg ned med landslagstrenerne i Kitzbühel for å diskutere løsninger.

Førstkommende helg viser vi herrenes slalåm fra Flachau både lørdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo. Da er nok både fart og løypesett litt mer på Kristoffersens side.